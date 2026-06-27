Fichajes: Catracho llega a Europa, legionario cambiaría de club en Alemania y España ficha joyita

Te presentamos las últimas noticias en el nercado de fichajes del fútbol de Honduras. Catracho llega a equipo europeo, legionario cambiaría de club en Alemania y Real España ficha joyita.
El volante hondureño Leonardo Posadas está a las puertas de dejar el equipo Sub21 del Hamburgo de Alemania. Hay dos clubes interesados en sus servicios: el TSV Havelse de la tercera división alemana y el VFL Osnbruck de la segunda división en Alemania.
El Club Atlético Independiente, invitado a la Liga Nacional, tiene todo acordado para fichar al español Juanfran García como su nuevo técnico.
El delantero hondureño Erick Puerta ya está en Bielorrusia para jugar con el Bate Borisov, equipo más grande de esa nación y que juega torneos europeos.
Tras salir de Motagua, Carlos "Zapatilla" Mejía tiene un acuerdo de palabra para unirse a Lobos de la UPNFM.
Otro jugador que tiene un acuerdo de palabra con Lobos de la UPNFM es Marcelo Santos, quien de igual forma dejó las filas de Motagua.
Real España ha cerrado el fichaje de una de las joyitas de Honduras, el defensa Jefrey Ramos proveniente de la Real Sociedad. Ramos es el capitán de la Sub20 de Honduras.
Edwin Munguía (derecha) finalmente continuará a préstamo con Estrella Roja de Danlí, club que acaba de ascender a primera división. Él es ficha de Motagua.
Estrella Roja también anunció la renovación de contrato del veterano volante Reinieri Mayorquín.
Palestino, nuevo club de Liga de Ascenso que jugará en Choloma, anunció el fichaje del delantero panameño Edson Samms proveniente del San Francisco de su país.
Potros de Olancho está negociando para poder fichar al delantero Rubilio Castillo, quien acaba de salir del Marathón.
Motagua sigue a la búsqueda de al menos dos jugadores más, uno de ellos un delantero tras la salida del brasileño John Kleber.
El lateral panameño Julio Gutiérrez dejó las filas del Real España y regresa a su país con Plaza Amador.
Génesis FC comenzó con su pretemporada y confirmaron que se encuentran buscando un delantero tras la salida de Jefry Miranda.