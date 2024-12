Fichajes Europa: Crack se ofrece a Barcelona, baja en el Real Madrid y Salah define su futuro

Hakim Ziyech al periodista Haluk Yurekli: “El Galatasaray se acabó para mí, les dije que me iría en enero. Ya no me preguntan nada, hago lo que quiero. Nunca he visto a un entrenador tan pobre como Okan Buruk. ¿Si el Galatasaray puede ganar el título? No me importa... Me dejan en paz, pase lo que pase ya me arrepiento de haber venido al principio de temporada, pero no querían que me fuera en enero”.