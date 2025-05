Fichajes Europa: Alta en el Real Madrid, futuro de Cristiano Ronaldo y Zidane volvería

Zinedine Zidane pretende regresar a los banquillos y quiere dirigir a la selección de Francia. "Es un sueño, estoy deseando que llegue. Hay un entrenador al mando, hay un equipo y hay que respetarlo todo. Siempre he respetado el fútbol y a la gente, así que no es el momento adecuado. Pero cuando llegue el momento, será un gran placer si se presenta la oportunidad. He puesto mi carrera en pausa por un tiempo, pero me siento plenamente entrenador", declaró.