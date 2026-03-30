Fichajes: Deybi Flores interesa en Argentina y Dereck Moncada al Barcelona SC, futuro de Alberth Elis

Andrés Altamar, secretario técnico del Barcelona SC de Ecuador, elogió a Dereck Moncada y no descartó buscarlo en su momento: "Yo creo que Dereck Moncada, para mi es uno de los jugadores promesas del fútbol colombiano; después el otro chico es Halam Loboa de Independiente de Medellín y después de Atlético Nacional me quedo con Juan Manuel Rengifo", dijo en Win Sports de Colombia.