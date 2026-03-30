Fichajes: Deybi Flores interesa en Argentina y Dereck Moncada al Barcelona SC, futuro de Alberth Elis

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Deybi Flores interesa en Argentina y Dereck Moncada al Barcelona SC, futuro de Alberth Elis. Estas son las últimas noticias.
Javier López, DT de Motagua, ha reconocido que le llama la atención el joven delantero Marco Aceituno del Choloma y que es ficha del Real España.
Otro jugador que ha llamado la atención en Motagua es el volante Sub20 Yair Medrano que pertenece al Juticalpa FC.
A su vez, en el Nido siguen muy cerca el crecimiento del volante zurdo Luis Hernández, Sub20 y una de las nuevas joyitas en el fútbol de Honduras.
Carlos "Mango" Sánchez termina su contrato con Olimpia al finalizar el certamen y hasta el momento no se han sentado para hablar de renovación.
Por el contrario, en Olimpia ya mostraron su interés de renovar el contrato del volante argentino Agustín Mulet y retenerlo un año más.
El argentino Mauro De Giobbi se quedará como DT de Juticalpa FC hasta finalizar el certamen tras la salida de Humberto Rivera. Él se venía desempeñando como preparador físico.
Pedro Troglio, DT de Banfield, reconoció a Fútbol Centroamérica que contactó a Deybi Flores para llevarlo al club argentino tras su salida de Arabia Saudita. De momento, el mediocampista sigue sin encontrar equipo.
Pedro Troglio tampoco descartó ir por el fichaje de José Mario Pinto: "Ahora veremos, no sé si él ya arregló contrato con Olimpia. Desconozco cómo está la situación, pero seguramente en junio volveremos a hablar de él o de otros jugadores”.
Andrés Altamar, secretario técnico del Barcelona SC de Ecuador, elogió a Dereck Moncada y no descartó buscarlo en su momento: "Yo creo que Dereck Moncada, para mi es uno de los jugadores promesas del fútbol colombiano; después el otro chico es Halam Loboa de Independiente de Medellín y después de Atlético Nacional me quedo con Juan Manuel Rengifo", dijo en Win Sports de Colombia.
Alberth Elis se mantiene en Estados Unidos entrenando solo tras su salida de Portugal y desde Olimpia ya le manifestaron que tiene las puertas abiertas para regresar a partir de junio.
Desde Colombia afirman que Reinaldo Rueda ha sido sondeado por la Federación de Guatemala para dirigir a su país ante una posible del mexicano Luis Fernando Tena. El azteca tiene un problema de salud y este 30 de marzo la Federación detalló que seguirá al mando, aunque una posible recaída reactivaría el interés chapín hacia Rueda.