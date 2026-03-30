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Fichajes: Deybi Flores interesa en Argentina y Dereck Moncada al Barcelona SC, futuro de Alberth Elis

Además, Motagua ha puesto su interés en una de las nuevas joyitas del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 15:08
Fichajes: Deybi Flores interesa en Argentina y Dereck Moncada al Barcelona SC, futuro de Alberth Elis
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Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Deybi Flores interesa en Argentina y Dereck Moncada al Barcelona SC, futuro de Alberth Elis. Estas son las últimas noticias.

Foto: El Heraldo
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Javier López, DT de Motagua, ha reconocido que le llama la atención el joven delantero Marco Aceituno del Choloma y que es ficha del Real España.

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Otro jugador que ha llamado la atención en Motagua es el volante Sub20 Yair Medrano que pertenece al Juticalpa FC.

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A su vez, en el Nido siguen muy cerca el crecimiento del volante zurdo Luis Hernández, Sub20 y una de las nuevas joyitas en el fútbol de Honduras.

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Carlos "Mango" Sánchez termina su contrato con Olimpia al finalizar el certamen y hasta el momento no se han sentado para hablar de renovación.

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Por el contrario, en Olimpia ya mostraron su interés de renovar el contrato del volante argentino Agustín Mulet y retenerlo un año más.

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El argentino Mauro De Giobbi se quedará como DT de Juticalpa FC hasta finalizar el certamen tras la salida de Humberto Rivera. Él se venía desempeñando como preparador físico.

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Pedro Troglio, DT de Banfield, reconoció a Fútbol Centroamérica que contactó a Deybi Flores para llevarlo al club argentino tras su salida de Arabia Saudita. De momento, el mediocampista sigue sin encontrar equipo.

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Pedro Troglio tampoco descartó ir por el fichaje de José Mario Pinto: "Ahora veremos, no sé si él ya arregló contrato con Olimpia. Desconozco cómo está la situación, pero seguramente en junio volveremos a hablar de él o de otros jugadores”.

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Andrés Altamar, secretario técnico del Barcelona SC de Ecuador, elogió a Dereck Moncada y no descartó buscarlo en su momento: "Yo creo que Dereck Moncada, para mi es uno de los jugadores promesas del fútbol colombiano; después el otro chico es Halam Loboa de Independiente de Medellín y después de Atlético Nacional me quedo con Juan Manuel Rengifo", dijo en Win Sports de Colombia.

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Alberth Elis se mantiene en Estados Unidos entrenando solo tras su salida de Portugal y desde Olimpia ya le manifestaron que tiene las puertas abiertas para regresar a partir de junio.

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Desde Colombia afirman que Reinaldo Rueda ha sido sondeado por la Federación de Guatemala para dirigir a su país ante una posible del mexicano Luis Fernando Tena. El azteca tiene un problema de salud y este 30 de marzo la Federación detalló que seguirá al mando, aunque una posible recaída reactivaría el interés chapín hacia Rueda.

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