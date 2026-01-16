Fichajes: El delantero que pidió Espinel, Motagua con alta y hondureño es presentado en el extranjero

El torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras está a punto de dar inicio y los equipos están aprovechando estos días para reforzar sus filas
El mediocampista hondureño Ángelo Kelly-Rosales es el nuevo jugador del Tormenta FC en la USL League One en Estados Unidos
Anthony Ramos, arquero de padre hondureño jugará en la MLS Next Pro con el CT United llega procedente de Tigres de México.
Dereck Moncada, nuevo fichaje del Internacional de Bogotá colombiano, usará la 18 y este sábado 17 de enero se viene posiblemente su debut oficial.
Óscar Loretto Barrios vuelve a ser prestado al Victoria luego de su paso por Lobos UPNFM. Marathón es dueño de su ficha.
El veloz extremo Carlos "Muma" Fernández jugará para CD Choloma luego de su paso por Juticalpa FC.
El defensor colombiano Jhoan Quejada fue contratado por el CD Choloma.
El extremo-delantero argentino, Leonardo Herrleín, es nuevo jugador de los Lobos de la UPNFM. El jugador llega procedente del Montañeses, un club de la tercera división de México.
El defensor uruguayo Fabricio Silva se encuentra entrenando con Juticalpa FC luego de ser agente libre tras jugar con Victoria.
Iván "Chino" López, exjugador de Marathón, Real España y Motagua, llega a Parrillas One donde ya entrena con normalidad para jugar nuevamente en la Liga de Ascenso de Honduras.
El defensor Aaron Zúniga, exjugador de Real España y Vida, vuelve a primera con los Lobos de la UPNFM.
El delantero hondureño Juan Carlos Obregón ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Brooklyn FC que arranca su historia este 2026 en la USL Championship de Estados Unidos.
Héctor Vargas tuvo una breve aventura con el FC Leones de la Liga de Ascenso hasta que dio un paso al costado a raíz de los actos de indisciplina que rodearon al club sampedrano. Sigue abierto a dirigir y actualmente trabaja dentro de un programa deportivo sampedrano.
Solani es seguido por Marathón y Platense: "Más que todo estamos viendo unas opciones con un amigo en el extranjero, pero no es nada seguro, no es como decirte que ya voy para afuera", dijo a Diario El Heraldo.
Brayan Moya seguirá en San Pedro Sula, solamente que ahora fue fichado por Marathón luego de su repentina salida de Real España.
Carlos "Chuy" Pérez sobre su llegada a Marathón: "Se me dio la oportunidad que estaba buscando y estoy feliz. Ellos empiezan el lunes de la próxima semana", comentó a TVC.
Maylor Núñez ya tiene un vinculo oficial con el Marathón luego de su paso por Real España.
El delantero Aaron Barrios, quien estuvo en préstamo con Estrella Roja de la Liga de Ascenso, se quedaría en Motagua debido a la salida de Mathías Vázquez.
Francisco "Chelito" Martínez respondió ante interés de Motagua y Olimpia: "Pregunten otra cosa, no pregunten de eso. Tengo contrato con el equipo, pues todo dependerá de la directiva", reaccionó".
El técnico argentino Hernán la Tota Medina tiene nuevo club en Honduras tras su paso por Argentina, Victoria vuelve a apostar por su experiencia como en el pasado.
El uruguayo Rodrigo de Olivera ya entrena con Motagua a la espera de arreglar su salida con Olancho FC. Foto cortesía Orgullosamente Motagua.
Romell Quioto, quien no sigue con Al-Najmah de Arabia Saudita, desea volver a la MLS, su agente está manejando cuidadosamente el asunto.
Luis Castro, técnico del Levante se pronuncia sobre el futuro de Kervin Arriaga por el interés del Génova italiano: "Para Kervin u otros jugadores, el mercado está abierto. Si viniera una oferta que puede ser buena para el club, el Levante lo hará (venta)".
Jorge Álvarez, mediocampista del Olimpia, estaría recibiendo un salario superior o igual a los 14 mil dólares en Alajuelense, seductor para el volante que es pretendido por el club costarricense.
Yvo Calleros, mediocampista central uruguayo, es agente libre tras jugar con Plaza Colonia, Olimpia lo sigue de cerca y el entrenador Eduardo Espinel lo dirigió.