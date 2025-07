Fichajes: Barcelona busca jugador de Real Madrid, futuro de Lucas Vázquez y Rashford llegará a equipo de Fick

De Bruyne habló este sábado por primera vez como nuevo jugador del Napoli: "He estado toda mi vida en la Premier League y siempre seré un jugador del City, pero esa experiencia ya terminó y buscaba un nuevo reto. Quiero jugar al máximo nivel, y cuando me propusieron el proyecto, me emocioné. Es el mejor lugar para mí. Siento que aquí podemos ser competitivos, eso es lo que quería".