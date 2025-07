Fichaje en Barcelona aunque confirma baja, futuro de Endrick en Real Madrid y Messi sorprende

Desde España informan que el Real Madrid no va a echar a Ceballos: "Ceballos no va a forzar para irse del Madrid ni el Madrid va a echar al sevillano. El centrocampista haría un esfuerzo económico para irse al Betis, pero el Betis no va a pagar un traspaso por el jugador. El Madrid quiere entre 15 y 20 millones, pero el club verdiblanco no los va a pagar".