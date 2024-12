Famosos hondureños definen quién ganará final de Liga Nacional: ¿Olimpia o Motagua?

La presentadora de TVC, Isabel Zambrano, se refirió a la final entre Olimpia y Motagua: “será muy pareja, ambos llegan muy bien. Se definirá por detalles, las individualidades siempre en este tipo de instancias son determinantes cuando lo colectivo no sale. Los dos equipos tienen jugadores que te pueden cambiar el rumbo del partido. La concentración será fundamental. Me reservo el pronóstico, no descarto los penales incluso”.