Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil

Entre pompones y gritos de aliento, la familia Rodas celebró este domingo una década de participación continua en la Vuelta Ciclística Infantil, consolidando una tradición que ha pasado de generación en generación.
Desde los más pequeños hasta los bisabuelos, los Rodas han convertido el evento en una cita familiar ineludible, este año apoyando a Angie Mackenzie Rodas, que participa en la categoría de niñas de 7 a 8 años.
Reina Rodas, una de las matriarcas, destacó que llevan diez años consecutivos apoyando y participando en la actividad.
"Empezamos cuando vimos la convocatoria en redes sociales y decidimos probar suerte. Desde entonces, no hemos faltado ningún año", comentó emocionada.
La familia, originaria de Tegucigalpa, participa vestida de color amarillo, símbolo de energía y alegría.
Para ellos, el ciclismo representa más que un deporte: es una oportunidad para convivir, fomentar la disciplina y enseñar valores de unión y esfuerzo a los más pequeños.
En esta edición, los niños Angie Mackenzie y Eddie Josué fueron los representantes más jóvenes de la familia, mientras que los mayores animaban con pompones y aplausos.
La abuela Evangelina Cerrato expresó su orgullo al ver a cuatro generaciones unidas por la misma pasión. "Le doy gracias a Dios por dejarme ver a mis hijos, nietos y bisnietos compartir este amor por el ciclismo", dijo entre sonrisas.
La Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025 volvió a reunir a cientos de familias, pero pocas con una historia tan duradera como la de los Rodas, ejemplo de constancia, entusiasmo y amor por el deporte.
Este proyecto no solo promueve el deporte, la recreación y la convivencia familiar, sino que también tiene un propósito solidario: los fondos recaudados mediante las inscripciones y el apoyo de patrocinadores se destinan a una institución que realiza labores de beneficio social.