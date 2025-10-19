  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil

Con pompones, vestidos amarillos y entusiasmo contagioso, cuatro generaciones de la familia Rodas participaron nuevamente en la Vuelta Ciclística, una tradición que los une cada año

  • 19 de octubre de 2025 a las 10:07
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
1 de 10

Entre pompones y gritos de aliento, la familia Rodas celebró este domingo una década de participación continua en la Vuelta Ciclística Infantil, consolidando una tradición que ha pasado de generación en generación.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
2 de 10

Desde los más pequeños hasta los bisabuelos, los Rodas han convertido el evento en una cita familiar ineludible, este año apoyando a Angie Mackenzie Rodas, que participa en la categoría de niñas de 7 a 8 años.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
3 de 10

Reina Rodas, una de las matriarcas, destacó que llevan diez años consecutivos apoyando y participando en la actividad.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
4 de 10

"Empezamos cuando vimos la convocatoria en redes sociales y decidimos probar suerte. Desde entonces, no hemos faltado ningún año", comentó emocionada.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
5 de 10

La familia, originaria de Tegucigalpa, participa vestida de color amarillo, símbolo de energía y alegría.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
6 de 10

Para ellos, el ciclismo representa más que un deporte: es una oportunidad para convivir, fomentar la disciplina y enseñar valores de unión y esfuerzo a los más pequeños.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
7 de 10

En esta edición, los niños Angie Mackenzie y Eddie Josué fueron los representantes más jóvenes de la familia, mientras que los mayores animaban con pompones y aplausos.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
8 de 10

La abuela Evangelina Cerrato expresó su orgullo al ver a cuatro generaciones unidas por la misma pasión. "Le doy gracias a Dios por dejarme ver a mis hijos, nietos y bisnietos compartir este amor por el ciclismo", dijo entre sonrisas.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
9 de 10

La Vuelta Ciclística de EL HERALDO 2025 volvió a reunir a cientos de familias, pero pocas con una historia tan duradera como la de los Rodas, ejemplo de constancia, entusiasmo y amor por el deporte.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Familia Rodas celebra diez años de apoyo a la Vuelta Infantil
10 de 10

Este proyecto no solo promueve el deporte, la recreación y la convivencia familiar, sino que también tiene un propósito solidario: los fondos recaudados mediante las inscripciones y el apoyo de patrocinadores se destinan a una institución que realiza labores de beneficio social.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Cargar más fotos