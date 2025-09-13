Fallece futbolista en fatal accidente de tránsito: Revelan cómo sucedieron los hechos

Delantero hacía maletas para viajar a Estados Unidos mientras disfrutaba de vacaciones en su natal Colombia. Días antes perdió la vida en fatal accidente.
El fútbol colombiano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Éder Smic Valencia Ambuila, de 16 años. El joven jugador perdió la vida al instante luego de sufrir un trágico accidente automovilístico.
La Academia Alemana de Popayán fue la primera en informar sobre la lamentable noticia de su delantero. Este club fue nada menos que el que lo preparó para su crecimiento profesional y suele ser cuna de varios futbolistas importantes de Colombia.
La carrera de Éder Valencia iba en un ascenso imparable: durante estos días iba a viajar hacia los Estados Unidos para unirse a las filas del New York Red Bulls, equipo de la Primera División de la MLS.
"Nuestros pensamientos están con toda la familia, amigos y compañeros de Éder. Que descanse en paz", expresó la entidad norteamericana luego de conocer que el futbolista al que esperaban había fallecido.
Cabe mencionar que Valencia fue convocado el pasado mes de agosto por el entrenador Fredy Hurtado para unas prácticas de la Sub-16 de Colombia, con miras al Campeonato Sudamericano Sub-17 del año 2026.
La muerte del joven atacante ocurrió mientras disfrutaba de sus vacaciones en el municipio de Guachené. Antes de pasar al equipo estadounidense, decidió tomarse un tiempo libre en su querida tierra colombiana.
Sin embargo, un accidente de tránsito apagó todos sus sueños. El suceso fue en la Zona Franca e Industrial de Puerto Tejada. Allí un camión cisterna chocó contra varios vehículos, entre ellos el automóvil en el que viajaba Valencia.
Las imágenes del accidente no tardaron en viralizarse por las redes sociales. El camión cisterna perdió el control e impactó contra varios carros turismo, y el futbolista se conducía en uno gris que terminó adelante.
La magnitud del choque provocó que Valencia perdiese la vida en el acto, sin llegar siquiera a ser atendido médicamente. Las circunstancias de la tragedia se encuentran siendo investigadas, y si hubo más víctimas.
El carro gris en el que se digiría Éder quedó de lado en medio la calle y varis personas se percataron de su grave estado. No obstante, el futbolista murió solo un par de segundos después del impacto.
En Guachené, los pobladores de la tierra natal de Valencia, no tardaron en movilizarse para calmar su tristeza. Más de tres mil personas participaron de su velación, en la que acompañaron a familiares, compañeros de cancha, y entrenadores de Éder.