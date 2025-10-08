Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: "La ‘H’ te espera"

Un exseleccionado y quien fue parte de clubes como Olimpia, Motagua, entre otros, recomendó a Agustín Auzmendi que se nacionalice para la Selección Nacional de Honduras. ¿Estás de acuerdo?
Auzmendi tiene actualmente 28 años y ha anotado cinco goles con Godoy Cruz desde que llegó este semestre al torneo argentino.
Agustín Auzmendi anotó más de 40 goles en dos años con Motagua y eso le valió para ser fichado por el Godoy Cruz de la primera división de Argentina.
Agustín Auzmendi hace poco fue padre y su pareja es hondureña. Se conoció que hace meses inició el papeleo para ser un hondureño más.
Fue durante la red social X que se enfrascó en un cambio de mensajes con José Escalante, excompañero en Motagua. Escalante le recomendó terminar el papeleo para nacionalizarse.
José Escalante opinó en X cuál sería su 11 ideal en el partido entre la Selección Nacional y Costa Rica, lo que generó la respuesta de Auzmendi.
Auzmendi le preguntó a Escalante si ahora es DT, por lo que el exjugador le dijo: "Saca tu pasaporte, papá, que la ‘H’ te espera".
Sobre la posibilidad, Auzmendi dijo en mayo pasado: "Siempre que se me ha preguntado, he dicho lo mismo, que sí. La última vez que me lo preguntaron, salieron varias noticias que me estaba postulando".
"Yo no me postulo, hay muchos jugadores que se merecen mucho respeto, se lo han ganado, juegan en grandes ligas y han hecho grandes cosas con la Selección. Yo no me postulo, si me gustaría, me han tratado muy bien tanto en Tegucigalpa como en Olancho", concluyó en mayo pasado.