  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: "La ‘H’ te espera"

Agustín Auzmendi fue propuesto para la Selección Nacional por un exfutbolista de Olimpia y Motagua

  • 08 de octubre de 2025 a las 14:11
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
1 de 9

Un exseleccionado y quien fue parte de clubes como Olimpia, Motagua, entre otros, recomendó a Agustín Auzmendi que se nacionalice para la Selección Nacional de Honduras. ¿Estás de acuerdo?

 Foto: El Heraldo
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
2 de 9

Auzmendi tiene actualmente 28 años y ha anotado cinco goles con Godoy Cruz desde que llegó este semestre al torneo argentino.

Foto: Cortesía redes
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
3 de 9

Agustín Auzmendi anotó más de 40 goles en dos años con Motagua y eso le valió para ser fichado por el Godoy Cruz de la primera división de Argentina.

Foto: Cortesía redes
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
4 de 9

Agustín Auzmendi hace poco fue padre y su pareja es hondureña. Se conoció que hace meses inició el papeleo para ser un hondureño más.

Foto: Cortesía redes
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
5 de 9

Fue durante la red social X que se enfrascó en un cambio de mensajes con José Escalante, excompañero en Motagua. Escalante le recomendó terminar el papeleo para nacionalizarse.

Foto: Cortesía redes
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
6 de 9

José Escalante opinó en X cuál sería su 11 ideal en el partido entre la Selección Nacional y Costa Rica, lo que generó la respuesta de Auzmendi.

Foto: Captura de pantalla
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
7 de 9

Auzmendi le preguntó a Escalante si ahora es DT, por lo que el exjugador le dijo: "Saca tu pasaporte, papá, que la ‘H’ te espera".

Foto: Captura de pantalla
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
8 de 9

Sobre la posibilidad, Auzmendi dijo en mayo pasado: "Siempre que se me ha preguntado, he dicho lo mismo, que sí. La última vez que me lo preguntaron, salieron varias noticias que me estaba postulando".

Foto: Cortesía redes
Exseleccionado de Honduras le dice a Agustín Auzmendi que se nacionalice: La ‘H’ te espera
9 de 9

"Yo no me postulo, hay muchos jugadores que se merecen mucho respeto, se lo han ganado, juegan en grandes ligas y han hecho grandes cosas con la Selección. Yo no me postulo, si me gustaría, me han tratado muy bien tanto en Tegucigalpa como en Olancho", concluyó en mayo pasado.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos