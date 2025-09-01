  1. Inicio
Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo

"Nos sacaron como perros"; polémicas declaraciones de Supremo tras ser expulsados de reconocido hotel capitalino con la selección de tiktokers

  • 01 de septiembre de 2025 a las 09:20
Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
1 de 16

Polémica por inconveniente de la selección de tiktokers hondureños con su hotel de concentración previo al viaje a Brasil. Fueron expulsados y Supremo revela el motivo.

 Fotos: EL HERALDO.
2 de 16

La selección de tiktokers de Honduras ha ganado popularidad en los últimos meses y siguen dando de qué hablar.
2 de 16

La selección de tiktokers de Honduras ha ganado popularidad en los últimos meses y siguen dando de qué hablar.
3 de 16

Los creadores de contenido se enfrentaron el pasado mes de agosto ante El Salvador en dos partidos de ida y vuelta.
3 de 16

Los creadores de contenido se enfrentaron el pasado mes de agosto ante El Salvador en dos partidos de ida y vuelta.

Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
4 de 16

En el primero fueron los salvadoreños quienes se llevaron el triunfo tras finalizar el compromiso por un marcador de 3-2. El partido fue disputado en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, El Salvador.
Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
5 de 16

Para el juego de vuelta todo fue diferente. El mismo se desarrolló en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula y estuvo a reventar de aficionados.
6 de 16

Ese partido Honduras lo terminó ganando 2-1 con un gol de Caleb en los últimos minutos del partido.
6 de 16

Ese partido Honduras lo terminó ganando 2-1 con un gol de Caleb en los últimos minutos del partido.

7 de 16

Ante el rotundo éxito de estos partidos de creadores de contenido, ahora las acciones se trasladarán a Sao Paulo, Brasil.
7 de 16

Ante el rotundo éxito de estos partidos de creadores de contenido, ahora las acciones se trasladarán a Sao Paulo, Brasil.
Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
8 de 16

Creadores de contenido de Brasil y Honduras se enfrentarán el próximo domingo 7 de septiembre en un partido que promete superar las expectativas de los juegos anteriormente realizados.
Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
9 de 16

Previo a viajar a tierras brasileñas, Supremo y compañía decidieron instalarse en un reconocido hotel de Tegucigalpa para hacer su concentración.
Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
10 de 16

La polémica surgió este domingo por la noche cuando el creador de contenido catracho reveló que los habían "corrido" del hotel capitalino.
Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
11 de 16

"Renté el hotel para que ingresemos todos mañana y resulta que también se instala la Selección Nacional de Honduras", comenzó diciendo Lester Cardona.

12 de 16

"Uno de seguridad metió la mano y nos reembolsaron el dinero, nos sacaron como perros".
12 de 16

"Uno de seguridad metió la mano y nos reembolsaron el dinero, nos sacaron como perros".
Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
13 de 16

"Lo que no me gusta es que miren de menos a estos vagos, somos unos vagos lo acepto pero nosotros también estamos en concentración", sentenció Supremo.

Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
14 de 16

Además, confesó que no ha logrado encontrar hotel para concentrarse con sus compañeros previo a emprender su viaje a Brasil.

Expulsan a la selección de tiktokers de hotel en Tegucigalpa y Supremo revela el motivo
15 de 16

Cabe destacar que Barbarito fue el primero en llegar al hotel y este lunes tenían planeado llegar los demás integrantes de la selección de tiktokers.
16 de 16

Supremo encendió la polémica con estas declaraciones en la cuales revela que se sintió discriminado.
16 de 16

Supremo encendió la polémica con estas declaraciones en la cuales revela que se sintió discriminado.

