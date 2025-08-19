¿Estará Eduardo Maldonado? Revelan exigencia de tiktokers de El Salvador vs Honduras

¿Estará finalmente Eduardo Maldonado? Revelan exigencia de los tiktokers de El Salvador vs Honduras de cara al juego de este 22 de agosto en el Morazán de San Pedro Sula.
Parte de la selección de tiktokers brindó una conferencia de prensa este día, brindando nuevos detalles sobre el evento de este viernes en San Pedro Sula.
Durante el evento detallaron que se han puesto a la venta un total de 17 mil boletos y esperan tener lleno total en el Morazán.
Supremo fue consultado si habrá futbolistas profesionales en el partido por parte de Honduras. El tiktoker mencionó que no habrá participación de exfutbolistas catrachos, en virtud que se mencionaba la presencia de Carlo Costly.
¿Habrá VAR? Supremo adelantó que habrá VAR y 10 cámaras en el partido, el partido podrá seguirse por su canal de YouTube.
Supremo dijo que la selección de tiktokers de El Salvador hizo una petición en especial y que Brayan Domínguez, conocido como "Brayan La Playa" no jugara los primeros 25 minutos para que no marque al tiktoker salvadoreño Bryan.
Sobre el director técnico, Supremo mencionó que habrá dos personalidades conduciendo al equipo este viernes en el Morazán.
Supremo confirmó que Eduardo Maldonado será uno de los técnicos, junto al "Loco de la Selva". El tiktoker afirmó que "ambos van a estar dirigiendo al equipo".
En el juego de ida, la selección de tiktokers de Honduras perdió 3-2 ante El Salvador en el estadio Las Delicias de Santa Tecla.
Los goles de Honduras en El Salvador fueron marcados por parte de Devis Flow y Supremo. La vuelta será este viernes a las 6:00 de la tarde.