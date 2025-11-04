De los estadios a los altares: El exjugador de Olimpia y la Selección que eligió ser sacerdote

Exmundialista con la Selección de Honduras y jugador del Olimpia tomó una importante decisión y te contamos su nueva vida tras dejar las canchas de fútbol.
Con motivo del Mundial Sub-17 en donde Honduras logró clasificar, te presentamos la recordada historia de un exjugador hondureño que disputó dicha Copa del Mundo dando una vida un giro sorprendente.
Su nombre es Ángel Gabriel Castro, quien formó parte del Olimpia y su talento lo llevó a diferentes procesos de selecciones menores de Honduras.
Ángel Castro formó parte de los chicos de Honduras que lograron la proeza de clasificar por primera vez a un mundial Sub-17 en Corea del Sur en 2007.
Ángel Gabriel Castro también fue convocado para los Juegos Panamericanos de Brasil. En 2009, integró la selección que logró la clasificación al Mundial Sub-20 en Egipto.
Ángel Gabriel era un defensor escurridizo, veloz y fuerte en la marca pese a su estatura. Surgió en 2007 como una de las grandes promesas del Olimpia junto a Roger Rojas, Alexander López y Luis Garrido, además fue seleccionado nacional en categorías menores llegando a jugar los mundiales Sub-17 en Corea 2007 y al Sub-20 en Egipto 2009.
Debutó en Olimpia, pero no le fue tan bien como al resto de sus compañeros, también lo hizo en Deportes Savio donde quizá vivió sus mejores momentos en Liga Nacional, luego se fue a la segunda división en equipos como la UPNFM, Real de Minas y culminó en el Gimnástico para luego entregar su vida a la Iglesia.
Antes de cada partido solía rezar: “Señor, hazme correr este partido como si no fuera a jugar otro, y siempre llévame donde tú quieras que yo esté”. Con esta oración buscaba que Dios le guiara hacia la mejor oportunidad en su carrera, aunque su destino finalmente estaba lejos de las canchas.
En 2015, tras la muerte de a su abuela paterna, le surgió una espinita que sintió desde niño y era saber cuál era el papel de un sacerdote, pues desde pequeño se volvió devoto gracias a su madre y mantuvo por mucho tiempos esas inquietudes, pero sin ponerle mayor atención.
En el 2015 y sin decirle ni siquiera a su familia, Ángel Castro tomó la decisión de ingresar a través de la Pastoral Vocacional al Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa sabiendo de antemano que tenía que renunciar a todo.
'Al inicio fue difícil renunciar porque lo material es lo que más cuesta, pero a una vida que ya tienes marcada y es es lo más difícil al tomar una decisión como esta, no sabía por qué desacomodarme si ya tenía casi todo realizado, el campo me hacía feliz, pero había algo que me faltaba, ya no tenía ese deseo, pero si lo sentía cuando estaba en la iglesia', relató en un reportaje hecho por el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa.
Ahora está en su séptimo año, cursando el tercer año de teología, y comenta que es feliz. Aunque un “cambio de vida” puede parecer difícil, señaló que “Él mismo [Dios], te va a ir dando las herramientas y te va a ir dando lo que necesitas para seguir adelante en el caminar”.
El exjugador Ángel Gabriel Castro ha podido compartir con el cardenal Óscar Andrés Rodríguez.
Ángel Castro tomó la difícil decisión no solo de renunciar al fútbol, sino a su vida secular.
El 12 de diciembre de 2018 jugó su último partido, y en enero de 2019, a los 28 años, finalmente ingresó al Seminario de Nuestra Señora de Suyapa.
Giro inesperado en la vida de Ángel Gabriel Castro, exjugador que cambió los estadios por los altares.