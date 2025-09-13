  1. Inicio
Así quedó el estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa luego de las remodelaciones

La cancha del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho, recibió una mejora y se une al Nacional, Morazán y Ceibeño con tener grama híbrida.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 14:49
La cancha del estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho, recibió una mejora y se une al Nacional, Morazán y Ceibeño con tener grama híbrida.
El estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa, Olancho, ha recibido mejoras y aquí se te mostrará todos los arreglos que se le realizaron.

El bello inmueble olanchano se reinauguró en horas de la noche de este viernes, confirmando el cuarto engramillado híbrido en el fútbol catracho.
Así quedó remodelado la nueva área de los banquillos que utilizarán los equipos de la Liga Nacional de Honduras. Juticalpa FC y Olancho FC lo festejan.
Así lucen las nuevas porterías del recinto olanchano que se unió a los bellos engramillados de los estadios Nacional, Francisco Morazán y Ceibeño.
En medio de la inauguración del recinto olanchano asistieron Reynaldo Tilguath, Samuel García, entre otras autoridades importantes del Olancho FC.
El feudo olanchano lució con una notable asistencia de autoridades del municipio, aficionados, entre otras personalidades.
CONDEPOR trabajó a todo vapor para la reinauguración del recinto donde juegan de local los equipos Olancho FC y Juticalpa FC.
Los niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de estrenarse en el nuevo engramillado del Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.
Imágenes de cómo se encontraba la cancha del estadio Juan Ramón Brevé previo a los arreglos.
Estos chicos se llevaron la bandera del Olancho FC, uno de los equipos más populares del departamento olanchano.
"El secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, Héctor Manuel Zelaya, y el comisionado de la CONDEPOR, Mario Moncada, inauguraron este viernes la cuarta cancha híbrida de Honduras en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, Olancho, convirtiendo al país en el primero de Latinoamérica con cuatro escenarios deportivos de este nivel", escribió CONDEPOR en sus redes sociales.
Las instalaciones del fútbol de Honduras siguen recibiendo mejoras.

Oficialmente el feudo será inaugurado este domingo 14 de septiembre con el partidazo entre Olancho FC vs Platense por la jornada 8 del torneo Apertura 2025.
Mirá la bonita postal que compartió CONDEPOR del remodelado Estadio Juan Ramón Brevé de Juticalpa.
Otro detalle importante es que Honduras ya tiene el primer lugar de los estadios con mejores engramillados de Centroamérica.
