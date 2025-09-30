Esposa de directivo y chica misteriosa sorprenden: Linduras en el Motagua vs Alajuelense

El estadio Nacional Chelato Uclés se llenó de linduras para presenciar el partido entre Motagua y Alajuelense. Así las captó el lente de EL HERALDO.
Las aficionadas del Ciclón Azul saben que su equipo está ante una oportunidad inmejorable de clasificar a las semifinales de Copa Centroamericana.
Esta hermosa chica se ubicó desde tempranas horas en el sector de silla del coloso capitalino.
La preciosa hincha del Ciclón se puso de pie y posó con elegancia para el lente de EL HERALDO.
¡Pasión azul! Esta dama se tomó una foto y posó señalando con orgullo el escudo del Motagua.
La preciosa Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, siempre se roba el show en los partidos del Mimado.
Esta vez se hizo acompañar de su familia, Cabe recordar que su hijo Emilio Jr. es jugador del primer equipo del Motagua, pero hoy no fue convocado por el DT López.
Otra de las guapas capitalinas que llegó acompañada de su pequeño hijo al Motagua vs Alajuelense.
¿Por qué tan seria? Así fue captada esta chica a menos de dos horas del arranque del juego en el Nacional.
La hermosura que se robó el show. Chicas lindas engalanaron la previa del partidazo por torneo internacional.