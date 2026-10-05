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Escándalo previo a despedida de Messi: Grave acusación salpica a la selección de Argentina

El encuentro entre Argentina y Benín se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires y comenzará a las 5:00 PM

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 15:14
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Presentan grave denuncia contra la selección de Argentina a pocas horas de la despedida de Lionel Messi. Toman decisión inmediata.

Fotos: Cortesía.
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La Selección de Argentina enfrentará este martes a Benín en un partido que estará marcado por la despedida de Lionel Messi.
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El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires y comenzará a las 5:00 PM, hora de Honduras.
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Sin embargo, en la previa del amistoso surgieron fuertes reclamos por parte de la delegación de Benín.
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Según medios argentinos, el combinado africano tuvo importantes dificultades logísticas durante su llegada y estadía en Argentina.
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La delegación beninesa realizó un viaje de aproximadamente 25 horas con diferentes escalas antes de llegar a Buenos Aires.
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El largo recorrido incluso habría provocado la descompensación de un integrante del cuerpo técnico.
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Además, tres futbolistas de Benín sufrieron retrasos y todavía no habían podido incorporarse a la concentración.
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Los problemas continuaron después de la llegada del equipo africano a la capital argentina.
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Benín denunció que uno de los pisos del hotel donde se hospedaba no contaba inicialmente con agua caliente.
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El seleccionado africano también expresó su malestar por las condiciones del gimnasio utilizado durante su estadía.
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Según el reporte, el gimnasio solamente disponía de dos bicicletas estáticas y dos cintas de correr.
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A esto se sumó que el sauna del hotel se encontraba fuera de servicio durante la concentración.
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Los futbolistas también tuvieron que realizar parte de sus entrenamientos sobre una superficie sintética.
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Después de los reclamos realizados ante la AFA, las condiciones de hospedaje y preparación de Benín habrían mejorado.
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La polémica se suma a las dificultades que también enfrentó Burkina Faso durante su llegada a Argentina, justo antes del partido que marcará la despedida de Messi con la Albiceleste.
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