Escándalo previo a despedida de Messi: Grave acusación salpica a la selección de Argentina

Presentan grave denuncia contra la selección de Argentina a pocas horas de la despedida de Lionel Messi. Toman decisión inmediata.
La Selección de Argentina enfrentará este martes a Benín en un partido que estará marcado por la despedida de Lionel Messi.
El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires y comenzará a las 5:00 PM, hora de Honduras.
Sin embargo, en la previa del amistoso surgieron fuertes reclamos por parte de la delegación de Benín.
Según medios argentinos, el combinado africano tuvo importantes dificultades logísticas durante su llegada y estadía en Argentina.
La delegación beninesa realizó un viaje de aproximadamente 25 horas con diferentes escalas antes de llegar a Buenos Aires.
El largo recorrido incluso habría provocado la descompensación de un integrante del cuerpo técnico.
Además, tres futbolistas de Benín sufrieron retrasos y todavía no habían podido incorporarse a la concentración.
Los problemas continuaron después de la llegada del equipo africano a la capital argentina.
Benín denunció que uno de los pisos del hotel donde se hospedaba no contaba inicialmente con agua caliente.
El seleccionado africano también expresó su malestar por las condiciones del gimnasio utilizado durante su estadía.
Según el reporte, el gimnasio solamente disponía de dos bicicletas estáticas y dos cintas de correr.
A esto se sumó que el sauna del hotel se encontraba fuera de servicio durante la concentración.
Los futbolistas también tuvieron que realizar parte de sus entrenamientos sobre una superficie sintética.
Después de los reclamos realizados ante la AFA, las condiciones de hospedaje y preparación de Benín habrían mejorado.
La polémica se suma a las dificultades que también enfrentó Burkina Faso durante su llegada a Argentina, justo antes del partido que marcará la despedida de Messi con la Albiceleste.