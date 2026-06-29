¿Error o consigna? Las mayores polémicas arbitrales en el Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 dejó grandes partidos, pero también estuvo marcada por controversiales decisiones arbitrales que generaron dudas sobre la transparencia en el torneo.
Decisiones basadas en la aplicación estricta del reglamento y el uso de la tecnología dejan a la FIFA en la cuerda floja sobre las mejoras en los protocolos arbitrales.
Incluso el hondureño Said Martínez estuvo involucrado en una polémica dentro de los partidos que dirigió como árbitro central en la fase de grupos.
Las controversias comenzaron durante el partido inaugural en el México vs Sudáfrica, donde el árbitro brasileño Wilton Sampaio sacó tres tarjetas rojas.
El querido y tan recordado Iván Barton, árbitro salvadoreño, aplicó por primera vez la polémica "Ley Vinicius" al expulsar a Miguel Almirón por taparse la boca mientras discutía con un jugador turco.
La Federación de Argelia presentó una queja formal a la FIFA por la no expulsión clara a Lionel Messi, quien luego marcaría un hat-trick para la victoria de Argentina sobre la selección africana.
El colegiado mexicano César Ramos anuló una anotación de Vinícius Jr. contra Escocia, aceptando una llamada del VAR por una muy dudosa falta previa al quitarle el balón a un defensor.
En el vibrante choque entre Inglaterra y Croacia, la decisión de repetir un penal fallado por Harry Kane hasta que logró anotarlo desató fuertes críticas al arbitraje.
La selección de Colombia fue una de las más perjudicadas por la tecnología en la última semana de la fase de grupos, acumulando múltiples goles anulados.
La jugada más polémica fue ante Portugal, cuando un gol agónico de Dávinson Sánchez fue anulado debido a que un pedazo de su calzado estaba adelantado, pero en las imágenes de tiempo real no se logra apreciar el fuera de juego.
Irán vivió un calvario en United 2026. Teniendo que soportar las medidas impuestas por el gobierno estadounidense, el equipo árabe perdió las ilusiones de avanzar a 16vos por un gol anulado.
Así como Colombia contra Portugal, tras un gol de Shoja Khalilzadeh ante los egipcios, el VAR señaló un fuera de juego milimétrico.
El trio hondureño de Said Martinez, Walter Lopez y Christian Ramirez tuvieron la oportunidad de dirigir el encuentro entre Inglaterra y Ghana, pero la polémica rodeó a los catrachos.
Said y el VAR no captaron una falta penal sobre Prince Adu con el partido llegando al tramo final y una grandisima chance para los africanos de ponerse arriba en el marcador.