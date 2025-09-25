  1. Inicio
Entre risas y fanáticos, Selección de Tiktokers de Honduras se prepara para partido con Brasil

Los catrachos entrenaron por varias horas para la revancha ante Brasil, partido que se jugará este viernes 26 de septiembre a las 6:00 de la tarde

  • 25 de septiembre de 2025 a las 18:07
Entre risas y fanáticos, Selección de Tiktokers de Honduras se prepara para partido con Brasil
La Selección de Tiktokers de Honduras entrenó este jueves en la cancha Muebles Herrera previo a su partido con los creadores de contenido de Brasil.

 Foto: Mauricio Ayala/Opsa
"La More" practicó sus movimientos para defender la portería.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
El cantante Jon Z también estuvo presente en los entrenamientos de los tiktokers, antes de eso probó el pollo chuco.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
Fanáticos de los tiktokers hondureños se hicieron presente a la cancha donde entrenaban para conocer a los catrachos.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
Jon Z junto al catracho Davis Flow. El cantante puertorriqueño siguió a los hondureños durante todas sus actividades.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
Los tiktokers entrenaron por varias horas para estar listos para el partido ante Brasil que se jugará en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
Los fanáticos de los tiktokers hondureños aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías y conocerlos en persona.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
Supremo estuvo activo durante los entrenamientos, compartió con los fanáticos y posó para las cámaras.

 Foto: Mauricio Ayala/Opsa
Wilfredo Barahona estuvo con los Tiktokers como apoyo durante los entrenamientos.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
Megan Pineda, una creadora de contenido hondureña, aprovechó la oportunidad para conocer a Supremo, Davis Flow, uno de sus tiktokers favoritos, y demás influencers catrachos. "Significa mucho para mí, los quería conocer", dijo con una gran sonrisa en su rostro. La menor espera poder estar en la cancha durante el partido.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
El partido de tiktokers se jugará a las 6:00 de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Se espera el ingreso de 35 mil personas.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
Los portones del Olímpico se abrirán a partir de los 3:00 de la tarde, a las 4:00 se espera un show.

Foto: Mauricio Ayala/Opsa
