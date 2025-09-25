Entre risas y fanáticos, Selección de Tiktokers de Honduras se prepara para partido con Brasil

La Selección de Tiktokers de Honduras entrenó este jueves en la cancha Muebles Herrera previo a su partido con los creadores de contenido de Brasil.
"La More" practicó sus movimientos para defender la portería.
El cantante Jon Z también estuvo presente en los entrenamientos de los tiktokers, antes de eso probó el pollo chuco.
Fanáticos de los tiktokers hondureños se hicieron presente a la cancha donde entrenaban para conocer a los catrachos.
Jon Z junto al catracho Davis Flow. El cantante puertorriqueño siguió a los hondureños durante todas sus actividades.
Los tiktokers entrenaron por varias horas para estar listos para el partido ante Brasil que se jugará en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Los fanáticos de los tiktokers hondureños aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías y conocerlos en persona.
Supremo estuvo activo durante los entrenamientos, compartió con los fanáticos y posó para las cámaras.
Wilfredo Barahona estuvo con los Tiktokers como apoyo durante los entrenamientos.
Megan Pineda, una creadora de contenido hondureña, aprovechó la oportunidad para conocer a Supremo, Davis Flow, uno de sus tiktokers favoritos, y demás influencers catrachos. "Significa mucho para mí, los quería conocer", dijo con una gran sonrisa en su rostro. La menor espera poder estar en la cancha durante el partido.
El partido de tiktokers se jugará a las 6:00 de la tarde en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Se espera el ingreso de 35 mil personas.
Los portones del Olímpico se abrirán a partir de los 3:00 de la tarde, a las 4:00 se espera un show.