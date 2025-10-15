  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio

El Salvador tendrá el estadio más moderno de Latinoamérica y el más grande de Centroamérica, hace meses inició la construcción

  • 15 de octubre de 2025 a las 15:47
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
1 de 10

La Selección de El Salvador jugó su último partido en condición de local por eliminatoria mundialista en el mítico Estadio Cuscatlán. Los salvadoreños están construyendo uno de los estadios más lujosos en América Latina y tendrán nueva casa. Así va la construcción.

Foto: El Heraldo
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
2 de 10

El Salvador jugó su tercer encuentro de la fase de grupos como local y cayeron 1-0 vs Guatemala, cotejo donde el Cuscatlán lució sus mejores galas.

Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
3 de 10

El Salvador prácticamente dijo adiós a sus posibilidades de clasificar directo al Mundial al quedar con 3 puntos en cuatros juegos, a falta de las visitas a Surinam y Panamá.

Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
4 de 10

El Cuscatlán lució repleto, pero el boleto se complica ya que Surinam y Guatemala lideran el sector con 6 puntos; los chapines cerrarán sus últimos dos juegos de local vs Panamá y Surinam

Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
5 de 10

Los salvadoreños están construyendo el nuevo Estadio Nacional que fue donado por la República Popular China y será inaugurado en el 2027, recordar que el siguiente Mundial será en 2030. Muy difícilmente en la próxima eliminatoria vuelvan al Cuscatlán.

Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
6 de 10

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el pasado 30 de noviembre de 2023 que este será “el estadio más moderno de Latinoamérica y el más grande de Centroamérica” y tendrá un costo de 100 millones de dólares, donados por China.

 Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
7 de 10

La nueva casa de los salvadoreños tendrá capacidad para 50 mil personas, al menos 1,500 vehículos y superará al Nacional de San José o el Rommel Fernández de Panamá como los mejores de Centroamérica.

Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
8 de 10

El proyecto, financiado desde el 2019 con fondos donados por la República Popular de China, contempla un moderno escenario con capacidad para al menos 50,000 aficionados, además de áreas para prensa, deportistas, zonas VIP.

Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
9 de 10

La ejecución está a cargo de la empresa China State Construction, que inició operaciones en El Salvador en 2023. De acuerdo con la planificación, la estructura principal estaría finalizada a finales de 2025, mientras que en 2026 se desarrollarían los trabajos tecnológicos y de acabados.

 Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
El Salvador jugó su último partido eliminatorio en el Cuscatlán; este será su nuevo y lujoso estadio
10 de 10

Actualmente se encuentra en trabajos de terracería y se ubica en las instalaciones de la exEscuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, a un costado de la calle El Espino y la avenida Jerusalén, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

 Foto: Cortesía redes Secretaría de Prensa El Salvador
Cargar más fotos