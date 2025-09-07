El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers

Vestido de blanco, con turbante, cadenas doradas y un puro en mano, el personaje se robó las miradas y los aplausos del público.
“El Loco de la Selva” sorprendió con un atuendo blanco inspirado en la cultura afrocaribeña durante el partido de tiktokers. Aquí su extravagante atuendo en el duelo.
Con túnica, turbante y cadenas doradas, el personaje llamó la atención en la cancha del Bruno José Daniel.
El atuendo lucido evocó tradiciones afrocubanas, cargadas de simbolismo y espiritualidad.
El puro en mano completó la imponente presencia del “Loco de la Selva” en la previa del encuentro.
Su atuendo contrastó con el de los jugadores de la selección de tiktokers de Honduras, él de blanco y ellos de negro co dorado.
El turbante beige y los collares dorados le dieron un aire místico y cultural.
El contraste de lo ritual con el ambiente futbolero hizo único su paso por el evento.
Inspirado en tradiciones espirituales, el look del “Loco de la Selva” no pasó desapercibido en redes sociales.
Más que un atuendo, su presencia representó un homenaje a la riqueza cultural afrocaribeña.
El turbante o pañuelo en la cabeza es común en prácticas afrocubanas y afrocaribeñas como signo de respeto espiritual.
Mientras que los collares y cadenas doradas suelen usarse en contextos rituales como símbolos de protección o deidades.
Hasta el momento El loco de la Selva no se ha referido en su tiktok a la razón por la que decidió lucir este atuendo.