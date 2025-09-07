  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers

Vestido de blanco, con turbante, cadenas doradas y un puro en mano, el personaje se robó las miradas y los aplausos del público.

  • 07 de septiembre de 2025 a las 15:56
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
1 de 12

“El Loco de la Selva” sorprendió con un atuendo blanco inspirado en la cultura afrocaribeña durante el partido de tiktokers. Aquí su extravagante atuendo en el duelo.

 Fotos: Mauricio Ayala/EL HERALDO.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
2 de 12

Con túnica, turbante y cadenas doradas, el personaje llamó la atención en la cancha del Bruno José Daniel.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
3 de 12

​​El atuendo lucido evocó tradiciones afrocubanas, cargadas de simbolismo y espiritualidad.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
4 de 12

El puro en mano completó la imponente presencia del “Loco de la Selva” en la previa del encuentro.​​​​​​
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
5 de 12

Su atuendo contrastó con el de los jugadores de la selección de tiktokers de Honduras, él de blanco y ellos de negro co dorado.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
6 de 12

El turbante beige y los collares dorados le dieron un aire místico y cultural.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
7 de 12

El contraste de lo ritual con el ambiente futbolero hizo único su paso por el evento.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
8 de 12

Inspirado en tradiciones espirituales, el look del “Loco de la Selva” no pasó desapercibido en redes sociales.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
9 de 12

Más que un atuendo, su presencia representó un homenaje a la riqueza cultural afrocaribeña.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
10 de 12

El turbante o pañuelo en la cabeza es común en prácticas afrocubanas y afrocaribeñas como signo de respeto espiritual.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
11 de 12

Mientras que los collares y cadenas doradas suelen usarse en contextos rituales como símbolos de protección o deidades.
El Loco de la Selva y su extravagante atuendo en el partido de tiktokers
12 de 12

Hasta el momento El loco de la Selva no se ha referido en su tiktok a la razón por la que decidió lucir este atuendo.

Cargar más fotos