El jugador que Xabi Alonso quería en su 11 titular de Real Madrid pero que está por irse

Xabi Alonso no ocultó su deseo de tenerlo a sus órdenes en el Real Madrid y de ponerlo en el equipo titular, pero no ha salido como lo había pensado
Real Madrid afronta el partido ante el Real Oviedo sin Camavinga, Mendy, Endrick y Bellingham por lesión, aunque se recuperó a Antonio Rudiger, quien estaba sancionado y por eso se perdió la jornada 1 de la Liga Española.
La noticia que nadie esperaba en el Real Madrid fue la lesión de Eduardo Camavinga. El francés sufrió un esguince de tobillo en pretemporada del que no se ha recuperado a tiempo.
El francés viene con problemas físicos recurrentes desde su llegada en 2021. Aunque el Real Madrid no ofreció plazos concretos, la idea era que Camavinga pudiese estar disponible para el duelo frente al Real Oviedo, después de perderse el debuto de su equipo contra Osasuna en el Bernabéu.
Lo curioso de todo es que el francés no apareció en las fotos de los últimos entrenamientos.
Según informa Ángel Villanueva, fisioterapeuta especialista en lesiones deportivas, muy famoso en España, indica que Camavinga sufre una lesión más grave.
"Seguimos sin rastro de Camavinga en los entrenamientos del equipo", comienza diciendo.
"Todo apunta a un esguince grado II. Si el Madrid no acelera pasos con él, lo lógico es que reaparezca ya después del parón de selecciones, reduciendo riesgos de recaída", informa.
Desde que llegó al Real Madrid en 2021, Camavinga ha sufrido ocho lesiones que se traducen en 200 días de baja.
En solo un año y medio, Camavinga ha encadenado cinco lesiones importantes, con más de 35 encuentros perdidos, una intermitencia preocupante para un futbolista de 22 años.
Xabi Alonso contaba con su fútbol para ser titular en el Real Madrid, pero por ahora no podrá ser.
Desde España se habla de una posible venta, ya que el francés pasa más en la enfermería que en la cancha.
¡El Manchester United está considerando presentar una oferta de 69,1 millones de libras por Camavinga!