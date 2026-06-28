Estuvo dos días atrapado: así fue cómo encontraron muerto al futbolista Yimvert Berroterán

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó la muerte de Yimvert Berroterán, joven mediocampista de 18 años que permanecía desaparecido desde el desastre natural. El futbolista fue encontrado bajo escombros donde estuvo dos días atrapado, sumándose a las víctimas de los terremotos.
El futbolista fue encontrado sin vida en el sector Los Corales, en el estado La Guaira, una de las áreas más afectadas por los movimientos sísmicos.
De acuerdo con los reportes oficiales, Berroterán estuvo atrapado entre los escombros por más de 24 horas antes de que los equipos de rescate lograran recuperar su cuerpo. Fue hallado hasta el pasado viernes.
La emergencia causada por los terremotos dejó hasta el momento más de 1,400 personas fallecidas y más de 3,300 heridas y con miles de familias afectadas.
El futbolista formaba parte de la selección Sub-20 de la Vinotinto. Era considerado uno de los talentos jóvenes con mayor proyección dentro del fútbol venezolano.
El mediocampista inició su carrera en Universidad Central de Venezuela FC y durante este año consiguió debutar en la máxima categoría, donde acumuló tres apariciones en la temporada.
Con la categoría Sub-17 de Venezuela disputó 17 partidos y consiguió marcar tres goles, además de comenzar a recibir llamados constantes para formar parte del equipo Sub-20 de la Vinotinto.
La noticia de su fallecimiento fue comunicada oficialmente por la Federación Venezolana de Fútbol, que lamentó la pérdida del jugador
En el comunicado, la FVF expresó: “Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”.
Con la muerte de Berroterán, el fútbol venezolano despide a un joven que apenas comenzaba a construir su camino profesional.