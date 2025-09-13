Descubren a seleccionado de Costa Rica siendo infiel... ¡Su esposa lo enfrentó en público!

Ante la repercusión de los hechos, la pareja del extremo morado se pronunció en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Quiero aclarar algo importante: está circulando un video personal en el que se expone una situación dolorosa en mi vida privada. No sentía necesidad alguna de hablar al respecto porque la otra persona implicada en esta situación no ha dado la cara ni se ha presentado para aclarar lo sucedido".