Descubren a seleccionado de Costa Rica siendo infiel... ¡Su esposa lo enfrentó en público!

Tremendo escándalo se ha dado en Costa Rica luego que se descubriera la infidelidad de un seleccionado tico y futbolista del Saprissa. Esto fue lo que sucedió con el jugador.
Se trata de Marvin Loría, zurdo que llegó hace varios meses al Saprissa proveniente del Portland Timbers de la MLS y que ha sido seleccionado de su país.
Chismes Costa Rica, una cuenta que aparece en TikTok, publicó un video en donde aparece Melanie Valverde, esposa de Loría, encarando al futbolista mientras el jugador salía montado en su carro de un bar en Santa Ana.
La información indica que Valverde descubrió a Marvin siéndole infiel. En el video se observa a Melanie de pie frente al carro diciéndole: "¿Me va a pasar por encima?".
Ante la repercusión de los hechos, la pareja del extremo morado se pronunció en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Quiero aclarar algo importante: está circulando un video personal en el que se expone una situación dolorosa en mi vida privada. No sentía necesidad alguna de hablar al respecto porque la otra persona implicada en esta situación no ha dado la cara ni se ha presentado para aclarar lo sucedido".
"Jamás he ocultado la realidad ni he intentado tapar el sol con un dedo. Siempre he sabido con quién comparto mi vida. No se le pueden pedir peras a un manzano, pero la ilusión de verme realizada en familia me ganó... hasta el día de ayer (viernes). Hoy elijo priorizar mi paz, mi integridad, mi dignidad y mi futuro. Solo pido respeto, comprensión y empatía en este proceso. Gracias de corazón a quienes me han escrito con cariño", agregó.
De momento, Marvin Loría, quien tiene un hijo en común con Melanie, no se ha pronunciado sobre el tema. Ambos se casaron en el 2022.
En redes sociales se han intensificado las críticas hacia el zurdo.
El futbolista disfrutaba con su supuesta amante en un bar de Santa Ana cuando Melanie les cayó de sorpresa y los encontró. En los videos se observa cómo ella se le atraviesa al carro en un intento de Loría por huir y evitar el escándalo que se armó.
Marvin Loría tiene 28 y en Costa Rica han detallado que el zurdo sigue sin dar la cara tras lo sucedido.