Descubren a seleccionado de Costa Rica siendo infiel... ¡Su esposa lo enfrentó en público!

El jugador milita en el Saprissa y su esposa ya se pronunció en redes sociales

  • 13 de septiembre de 2025 a las 19:31
1 de 10

Tremendo escándalo se ha dado en Costa Rica luego que se descubriera la infidelidad de un seleccionado tico y futbolista del Saprissa. Esto fue lo que sucedió con el jugador.

Foto: El Heraldo
2 de 10

Se trata de Marvin Loría, zurdo que llegó hace varios meses al Saprissa proveniente del Portland Timbers de la MLS y que ha sido seleccionado de su país.

Foto: Cortesía redes
3 de 10

Chismes Costa Rica, una cuenta que aparece en TikTok, publicó un video en donde aparece Melanie Valverde, esposa de Loría, encarando al futbolista mientras el jugador salía montado en su carro de un bar en Santa Ana.

 Foto: Cortesía redes
4 de 10

La información indica que Valverde descubrió a Marvin siéndole infiel. En el video se observa a Melanie de pie frente al carro diciéndole: "¿Me va a pasar por encima?".

 Foto: Cortesía redes
5 de 10

Ante la repercusión de los hechos, la pareja del extremo morado se pronunció en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Quiero aclarar algo importante: está circulando un video personal en el que se expone una situación dolorosa en mi vida privada. No sentía necesidad alguna de hablar al respecto porque la otra persona implicada en esta situación no ha dado la cara ni se ha presentado para aclarar lo sucedido".

 Foto: Cortesía redes
6 de 10

"Jamás he ocultado la realidad ni he intentado tapar el sol con un dedo. Siempre he sabido con quién comparto mi vida. No se le pueden pedir peras a un manzano, pero la ilusión de verme realizada en familia me ganó... hasta el día de ayer (viernes). Hoy elijo priorizar mi paz, mi integridad, mi dignidad y mi futuro. Solo pido respeto, comprensión y empatía en este proceso. Gracias de corazón a quienes me han escrito con cariño", agregó.

 Foto: Cortesía redes
7 de 10

De momento, Marvin Loría, quien tiene un hijo en común con Melanie, no se ha pronunciado sobre el tema. Ambos se casaron en el 2022.

 Foto: Cortesía redes
8 de 10

Ella es Melanie Valverde, esposa del jugador con quien se casó en el 2022. En redes sociales se han intensificado las críticas hacia el zurdo.

 Foto: Cortesía redes
9 de 10

El futbolista disfrutaba con su supuesta amante en un bar de Santa Ana cuando Melanie les cayó de sorpresa y los encontró. En los videos se observa cómo ella se le atraviesa al carro en un intento de Loría por huir y evitar el escándalo que se armó.

 Foto: Cortesía redes
10 de 10

Marvin Loría tiene 28 y en Costa Rica han detallado que el zurdo sigue sin dar la cara tras lo sucedido.

Foto: Cortesía redes
