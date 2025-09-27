  1. Inicio
¿Dembélé o Lamine Yamal? ¿Cómo votó el representante de Honduras en el Balón de Oro?

La revista francesa France Football dio a conocer este sábado 27 de septiembre cómo votaron los representantes de todas las naciones en el Balón de Oro

  • 27 de septiembre de 2025 a las 18:09
¿Quién es el periodista hondureño que votó en el Balón de Oro 2025 y cómo lo hizo? Así fue cómo votó el representante hondureño en la gala que se efectuó en la presente semana.

El representante de Honduras fue Francisco Rivas, quien aparte de ser periodista también se desempeña como estadígrafo y es quien vota por Honduras desde hace varios años. Así cómo fue votó...

10. Mohamed Salah (Egipto) - Liverpool de Inglaterra.

9. Harry Kane (Inglaterra) - Bayern Munich de Alemania.

8. Jude Bellingham (Inglaterra) - Real Madrid de España

7. Erling Haaland (Noruega) - Manchester City de Inglaterra.

6. Vinicius (Brasil) - Real Madrid de España.

5. Vitinha (Portugal) - PSG de Francia.

4. Kylian Mbappé (Francia) - Real Madrid de España.

3. Raphina (Brasil) - Barcelona de España.

2. Lamine Yamal (España) - Barcelona de España.

1. Ousmane Dembélé (Francia) - PSG de Francia.

La revista francesa France Football dio a conocer este sábado 27 de septiembre cómo votaron los representantes de todas las naciones en el Balón de Oro. En el caso de Honduras, hubo un error porque aparece la bandera de Guatemala.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro con 1,380 puntos, mientras Lamine Yamal obtuvo 1,059 puntos.

