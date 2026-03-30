¿Cómo le irá a Molina? Así debutaron los últimos técnicos que dirigieron a Honduras

El destino quiso que el colombiano tuviera su debut en el banquillo nacional ante Panamá, selección a la que clasificó a su primer Mundial en Rusia 2018. El primer partido del "Bolillo" pasó de la ilusión a la pesadilla. Los canaleros remontaron un 2-0 y terminaron ganando 2-3, dejando a la H fuera de combate en la eliminatoria.