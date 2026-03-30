¿Cómo le irá a Molina? Así debutaron los últimos técnicos que dirigieron a Honduras

Así fue el debut de los últimos técnicos que han estado al frente de la Selección de Honduras.
Iniciamos con el colombiano Reinaldo Rueda, quien tomó las riendas de la Selección Nacional de Honduras a inicios de 2007.
Aunque pocos lo recuerden, el proceso que terminó con la clasificación hondureña al Mundial de Sudáfrica 2010 inició el 24 de marzo de 2007 con un triunfo 2-0 frente a El Salvador. Aquella noche, los goles catrachos los marcó Carlos Oliva.
Tras la salida de Reinaldo Rueda al finalizar la participación de Honduras en Sudáfrica 2010, el mexicano Juan de Dios Castillo (QEPD) se hizo cargo de la H.
"El Cuate" tuvo su debut con la escuadra nacional el 4 de septiembre de 2010 en un empate 2-2 ante El Salvador. Boniek García y Roger Rojas marcaron para Honduras en aquella ocasión.
Luis Fernando Suárez es muy recordado en el país por su papel como entrenador de la Selección de Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres y la clasificación a Brasil 2014 con importantes resultados en el camino.
Lo que muy pocos recuerdan es que aquel exitoso proceso inició un 29 de mayo de 2011 con un empate 2-2 ante El Salvador en Houston, Texas, a las puertas de la Copa Oro. Jerry Bengtson y Carlo Costly, la dupla goleadora de la "era Suárez", marcaron los goles catrachos.
La etapa de Hernán Medford al frente de Honduras fue muy breve. "El Pelícano" debutó con la Bicolor el 3 de septiembre de 2014 venciendo 2-0 a Belice en la Copa UNCAF. Aquella tarde en Estados Unidos la escuadra nacional se impuso con dos autogoles beliceños.
Tras tener éxito con Costa Rica en Brasil 2014, Honduras daba un golpe sobre la mesa y anunciaba al colombiano Jorge Luis Pinto como su nuevo entrenador rumbo a Rusia 2018.
A pesar de la ilusión que generaba el colombiano, su estancia al frente de la Bicolor no inició de la mejor manera cuando Venezuela derrotó 2-3 a Honduras en el estadio Olímpico. Antony Lozano y Juan Pablo Montes fueron los goleadores de la H esa noche.
Tras más de un año de buscar al nuevo técnico, Fabián Coito asumió las riendas de la Bicolor en febrero de 2019.
La etapa del uruguayo con Honduras no inició de mala forma. En su primer partido consiguió un empate sin goles ante Ecuador en Nueva Jersey.
Hernán "Bolillo" Gómez se hizo cargo de la Selección de Honduras en octubre de 2021 en medio de un delicado momento en donde la Bicolor quedó muy mal parada en el camino a Qatar 2022.
El destino quiso que el colombiano tuviera su debut en el banquillo nacional ante Panamá, selección a la que clasificó a su primer Mundial en Rusia 2018. El primer partido del "Bolillo" pasó de la ilusión a la pesadilla. Los canaleros remontaron un 2-0 y terminaron ganando 2-3, dejando a la H fuera de combate en la eliminatoria.
Después del traumático proceso rumbo a Qatar 2022 llegó el turno de Diego Vázquez, primer argentino que tomaba las riendas de la H.
La era de Vázquez inició con un triunfo 0-1 en condición de visitante ante Curazao con gol de José Mario Pinto.
Reinaldo Rueda regresó al banquillo de la Selección de Honduras a mediados de 2023 con el recuerdo vigente de lo logrado en Sudáfrica 2010.
El segundo proceso de Rueda al frente de la Bicolor inició con un pobre empate 0-0 ante Guatemala en Miami.
Este martes 31 de marzo es el turno de José Francisco Molina, quien tendrá su primera prueba frente a Perú en Leganés.