Dan fecha de entrega de nueva cancha del estadio Humberto Micheletti de El Progreso

Los trabajos siguen avanzando en la cancha del estadio Humberto Micheletti de El Progreso, Yoro, y ya se conoce cuando serán entregado el proyecto
Los trabajos en el estadio Municipal ROberto Humberto Micheletti en el municipio de El Progreso, Yoro, han continuado con respecto a la cancha de juego.
Hasta el momento no hay mucho en cuanto a los avances, como se espera, pero pese a ello hay fecha de entrega del proyecto.
En esta cancha del estadio de El Progreso, Yoro, juega el equipo de segunda división, el Honduras Progreso, además, se disputan partidos de Liga Mayor, niños o veteranos.
Bajo la dirección del ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, la institución mantiene su compromiso de vigilar el desarrollo de las obras y procurar que se realicen según lo previsto.
Pese a los cambios en las condiciones climáticas, la empresa constructora continúa con las labores en el recinto deportivo de la ciudad de El Progreso.
Los trabajos siguen en marcha con el objetivo de cumplir los plazos establecidos y avanzar hacia la conclusión de esta importante instalación deportiva.
De acuerdo con el compromiso asumido por la constructora, el proyecto deberá estar finalizado antes de que termine diciembre de 2026.
La meta es entregar las instalaciones a la comunidad deportiva lo antes posible, para que los habitantes de la zona puedan beneficiarse de este espacio.
El Estadio Municipal Humberto Micheletti representa un escenario importante para el fútbol y la actividad deportiva de El Progreso, Yoro.
Las autoridades deportivas buscan que los trabajos continúen sin inconvenientes y que la infraestructura quede lista dentro del período establecido.
De esta manera, CONDEPOR reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los espacios deportivos y el desarrollo del deporte hondureño, mientras la comunidad progreseña espera la finalización de esta obra.