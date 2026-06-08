¿Cuál es mejor? Los cuatro clubes que pidieron ser invitados a la Liga Nacional

La Liga Nacional se jugará con 12 clubes a partir de la siguiente temporada y existen cuatro clubes que están pujando por ser invitados. ¿Quiénes y dónde jugarían?
La Liga Nacional llevará a cabo en San Pedro Sula el jueves 18 y viernes 19 de junio su asamblea general donde se definirá el formato de los dos próximos certámenes, calendario del Apertura, nuevas reglas del FVS y la importante decisión sobre si se jugará con 12 equipos.
Estrella Roja de Danlí será el nuevo inquilino en Liga Nacional tras haber logrado el ascenso al derrotar al Hondupino. Ellos reemplazarán al Victoria de La Ceiba. ¿Quiénes han pedido ser invitados?
Real Sociedad: El conjunto aceitero envió a la Liga Nacional una solicitud para que lo consideren para ocupar un puesto en el máximo circuito del fútbol catracho. Expuso que tenían estadio, solvencia económica y otras situaciones.
Real Sociedad realiza sus partidos en el Francisco Martínez de Tocoa, recinto que ya ha sido de Liga Nacional y hasta ha acogido finales del balompié nacional, sin embargo, su grama no es la mejor.
Independiente: Las Panteras Negras también alzaron la mano para que los tomen en cuenta. Por años han sido de los mejores equipos de la Segunda División y este año contarán con un estadio Roberto Martínez Ávila totalmente remodelado.
El Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque es la sede del Independiente, instalación que está siendo remodelado y puede ser una buena sede.
Vida: Desde la perspectiva mediática y popular, el cuadro cocotero es la principal opción para ocupar ese lugar que perdió cuando descendió en 2024. La Ceiba cuenta con un buen estadio, donde no hay otro equipo de Liga Nacional. Además, han trabajado de la mano de su presidente Luis Cruz para sanear los problemas económicos.
Victoria: El creador de contenido Carlos Espina compró al Victoria hace un par de semanas y ha estado muy motivado regresando a la vida al club tras años donde la crisis institucional afectó lo deportivo. Para que el equipo esté de vuelta a pesar de haber bajado de categoría en el Torneo Clausura, se deben modificar algunos estatutos, como, por ejemplo, que un equipo descendido debe tener al menos un año en la liga de plata para optar a un recurso de invitación.
Tanto Vida como La Ceiba cuentan con uno de los mejores estadios en Honduras, el Municipal Ceibeño que tiene grama híbrida. La Ceiba es una zona futbolera y puede regresar a Liga Nacional.