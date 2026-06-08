¿Cuál es mejor? Los cuatro clubes que pidieron ser invitados a la Liga Nacional

Victoria: El creador de contenido Carlos Espina compró al Victoria hace un par de semanas y ha estado muy motivado regresando a la vida al club tras años donde la crisis institucional afectó lo deportivo. Para que el equipo esté de vuelta a pesar de haber bajado de categoría en el Torneo Clausura, se deben modificar algunos estatutos, como, por ejemplo, que un equipo descendido debe tener al menos un año en la liga de plata para optar a un recurso de invitación.