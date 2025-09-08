¿Cuánto vale la Selección de Honduras en comparación a Nicaragua? Solo un jugador de Honduras vale igual que la Selección de Nicaragua, rival de la Bicolor este martes en el Nacional de Tegucigalpa.
Honduras tiene bajas sensibles para este encuentro como Kervin Arriaga del Levante de España y Denil Maldonado del Rubin Kazan de Rusia, ambos siendo titulares en el combinado nacional. Según Transfermarkt, Honduras tiene un valor de 15.08 millones de euros.
El jugador más caro de Honduras es Luis Palma del Lech Poznan de Polonia, mediapunta que pertenece al Celtic de Escocia. Palma tiene un valor de mercado de tres millones de euros.
Hay dos jugadores empatados en el segundo puesto como los más caros, el primero es David Ruiz del Inter Miami de la MLS que tiene un valor de mercado de 2.5 millones de euros.
Joseph Rosales, lateral izquierdo titular de la Bicolor, también tiene un valor de 2.5 millones de euros.
Cerramos el listado de los más caros en Honduras con Antony "Choco" Lozano del Santos de México, el "Choco" tiene un valor de mercado de un millón de euros.
En cuanto a la Selección de Nicaragua, cuentan con un valor de apenas 3.2 millones de euros, según detalla Transfermarkt.
El futbolista más caro de Nicaragua es el delantero Jaime Morena que milita en la segunda división de Indonesia, él tiene un valor de mercado de apenas 350 mil euros.
El segundo futbolista más caro en Nicaragua es el delantero Ariagner Smith que milita en la primera división de Lituania. Cuenta con un valor de 300 mil euros.
Cerramos con Bancy Hernández, extremo del Real Estelí que se valora en apenas 250 mil euros. Los nicaraguenses no cuentan con ningún futbolista que se tase en un millón de euros.