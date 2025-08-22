Cuánto gana en redes Supremo, organizador del juego de tiktokers Honduras-El Salvador

¿Cuánto gana en redes sociales Supremo, organizador del juego de tiktokers Honduras-El Salvador? ¿Es millonario? Esto es lo que se sabe sobre las ganancias que tiene uno de los tiktokers más famosos del país.
Su nombre es Lester Cardona y en diversas oportunidades reconoció que las redes sociales lo sacaron de la pobreza.
Hace unos meses y mediante una entrevista con Rely Maradiaga, dijo que fue maltratado por su padrastro. “Hasta el punto que cuando me vine dando cuenta que no era mi papá... él tenía una iglesia en Olanchito. Tuve mi primera novia allí, la llevé a la iglesia y se molestó, me golpeó. Fue la primera vez que me le paré y me dijo ‘vale más que no sos mi hijo’".
"Yo vengo de una familia llena de miseria, un par de zapatos me duraba seis años. Para poder alimentarme, mi mamá tenía que... la ropa que ella tenía, mi mamá tenía que salir a venderla", rememoró en la entrevista con Maradiaga.
"Ahorita estoy haciendo una casa de 4 millones de lempiras y primero Dios en diciembre o enero la esté estrenando", confió. Además, tiene una casa en Roatán, Islas de la Bahía.
Durante esa entrevista con Rely Maradiaga también mostró que en solo 6 meses de trabajo obtuvo una ganancia de más de 60,828 mil dólares, más de 1.5 millones de lempiras.
El tiktoker hondureño dormía en un cuarto hecho de nylon en la colonia Jerusalén en San Pedro Sula.
Supremo es dueño de varias casa en Honduras como Roatán, en Islas de la Bahía, La Ceiba y San Pedro Sula.
El creador de contenido aseguró que ha llegado a ganar hasta 30 mil dólares al mes. "En las redes sociales hay dinero, pero hay que saber hacer", reconoció.
Él es la mente maestra detrás del juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador, partido que se disputará esta noche desde las 7:00 PM en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.