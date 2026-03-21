¿De cuánto es la fortuna de Lionel Messi antes del Mundial 2026?

Lionel Messi, a escasos meses de la Copa del Mundo 2026, se mantiene como uno de los jugadores más retribuidos a nivel mundial, con una fortuna cercana a los mil millones de dólares.
Estimaciones Net Worth una firma financiera, ubican su patrimonio neto entre los 850 millones y 1,000 millones de dólares al primer trimestre de 2026, mientras que sus ingresos acumulados a lo largo de su carrera ya superan los 1,600 millones.
El actual jugador del Inter Miami mantiene ingresos anuales cercanos a los 135 millones de dólares. De ese total, unos 60 millones provienen de su actividad en el campo, incluyendo salario y bonificaciones, mientras que alrededor de 75 millones corresponden a acuerdos comerciales y patrocinios.
Entre sus principales fuentes externas destacan su contrato vitalicio con Adidas, que le genera decenas de millones anuales, así como alianzas con marcas globales como Pepsi, Budweiser y Visa.
También figura su participación en los ingresos por suscripciones al servicio MLS Season Pass de Apple TV.
Más allá de su salario como futbolista, Messi ha consolidado una estructura financiera diversificada. Posee propiedades valoradas en más de 230 millones de dólares en ciudades como Barcelona, Miami, Ibiza y Rosario. Además, es propietario de la cadena MIM Hotels, con presencia en destinos turísticos de España.
Su vínculo con el Inter Miami también incluye participación accionaria en el club, cuya valoración ha crecido de forma significativa desde su llegada, superando los 1,500 millones de dólares.
A sus 38 años, Messi continúa activo y competitivo. En marzo de 2026 alcanzó los 900 goles oficiales en su carrera, consolidando un legado que incluye 48 títulos colectivos, ocho Balones de Oro y la Copa del Mundo conquistada con Argentina en 2022.
Tras una etapa histórica en el FC Barcelona y un paso por el Paris Saint-Germain, el argentino ha mantenido protagonismo en la MLS, donde ha impulsado el crecimiento del Inter Miami y del fútbol en Estados Unidos.
Con la mira puesta en el Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica, el capitán de la selección argentina busca llegar en condiciones para defender el título obtenido en Qatar, mientras su patrimonio continúa en expansión.