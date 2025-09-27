  1. Inicio
¿Cuánto dinero recaudó Supremo en el Honduras-Brasil de tiktokers en San Pedro Sula?

El Estadio Olímpico lució repleto en el juego de tiktokers que organizó Supremo y donde Honduras perdió

  • 27 de septiembre de 2025 a las 19:36
1 de 10

¿Cuánto dinero recaudó Supremo en el Honduras-Brasil de tiktokers en San Pedro Sula? Como hace mucho no pasaba, el Estadio Olímpico estuvo repleto y el evento fue un total éxito.

Foto: El Heraldo
2 de 10

La Selección de tiktokers de Honduras perdió 2-1 ante los de Brasil en el quinto juego de los creadores de contenido tras dos ante El Salvador, uno ante Brasil en Sao Paulo y otro vs Nicaragua en Managua.

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
3 de 10

El Olímpico Metropolitano lució repleto, fueron más de 25 mil personas las que estuvieron en este juego de creadores de contenido.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
4 de 10

Los precios para este juego de tiktokers era de tres boletos en el sector de sol por 119 lempiras, 70 lempiras en sombra y 129 lempiras en silla.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
5 de 10

Supremo es quien ha encabezado esta iniciativa de juegos de tiktokers y los dos que realizó en Honduras tuvo un éxito total. En el juego vs El Salvador en el Morazán se recolectaron al menos 850 mil lempiras por la venta de boletos y valorando el bajo precio que se estableció.

 Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
6 de 10

¿Y ante Brasil? Valorando que el Olímpico tiene una capacidad mayor a las 30 mil personas, se prevé que la taquilla que Supremo tuvo junto a los tiktokers fue mayor al millón y medio de lempiras.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
7 de 10

Eso sí, hubo varios gastos como el de traer al cantante Jon Z y lo demás que se relaciona con el montaje del espectáculo. Se conoció que el alcalde San Pedro Sula, Roberto Contreras, no cobró por el alquiler del estadio.

Foto: Mauricio Ayala - El Heraldo
8 de 10

Supremo anunció que solo jugarán un partido más ante los creadores de contenido de Guatemala, en territorio chapín, y dejarán de jugar.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

El juego ante Brasil tenía el nombre de "misión imposible" porque los tiktokers miraban como misión imposible llenar el Olímpico, pero lo consiguieron.

Foto: Cortesía redes
10 de 10

Los dos juegos ante Brasil se perdieron, el primero 2-0 en Sao Paulo y 2-1 en San Pedro Sula.

Foto: Cortesía redes
