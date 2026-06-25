¿Cuánto dinero ha ganado Saíd Martínez hasta el momento por pitar en el Mundial?

Saíd Martínez, árbitro hondureño que participa en el Mundial 2026, está ganando una buena cantidad de dinero por pitar en la Copa del Mundo. Aparte de la exposición, al catracho le está yendo bien en lo económico hasta el momento.
Saíd Martínez ha sido el árbitro central en dos juegos: Suiza vs Qatar y el último entre Inglaterra y Ghana.
Tras esta participación, la FIFA lo designó como el cuarto réferi del Portugal vs Colombia de este sábado en Miami, Estados Unidos.
Los árbitros seleccionados por la FIFA tiene varios beneficios durante la Copa del Mundo, aparte de un buen salario por cada juego que dirigen.
Diversos reportes de medios internacionales han informado que los árbitros centrales convocados para el Mundial 2026 reciben una asignación base que oscila entre los 50,000 y 100,000 dólares por participar en la competición.
A esto se suman pagos adicionales por cada encuentro que dirigen, una cifra que varía según la instancia del torneo y la responsabilidad del cotejo.
En tanto, los jueces asistentes y los integrantes del VAR perciben compensaciones económicas menores.
Saíd Martínez es el único árbitro central de Honduras pitando en el Mundial, lo hace junto a los líneas Walter López y Christian Ramírez.
Los oficiales de VAR y los asistentes reciben bonos de unos 3,000 dólares por partido en fase de grupos y cerca de 5,000 dólares en instancias de eliminación directa.
Uno de los aspectos más atractivos para los árbitros mundialistas son los bonos por partido. Y es que cada designación puede representar varios miles de dólares adicionales, especialmente en encuentros de eliminación directa.
Tras finalizar la fase de grupos la FIFA publicará el listado de árbitros que avanzarán a la fase de eliminación directa y los otros regresarán a sus naciones.
Saíd Martínez estuvo en en el Mundial de Qatar 2022, pero en ese momento solo fue cuarto réferí. Ahora ya lleva dos juegos como central y el de este sábado que será cuatro árbitro.