Cristiano Ronaldo demandó a su exequipo: Los millones que ganó el portugués en la batalla legal

Cabe mencionar que el conflicto se remonta al año 2021 y hasta en las últimas horas dieron la resolución

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 16:00
Cristiano Ronaldo le ganó millonaria demanda a uno de sus exequipos por este insólito motivo. Sonríe el astro portugés.

Fotos: Cortesía.
Cristiano Ronaldo vuelve a generar revuelo en el mundo del fútbol y, una vez más, el astro portugués acapara titulares y portadas a nivel internacional.
La noticia principal es que Cristiano Ronaldo ganó de forma definitiva la demanda que mantenía contra la Juventus de Italia.
El medio francés L’Equipe informó que el tribunal de Turín rechazó el último recurso presentado por el club italiano.
Cabe mencionar que el conflicto se remonta al año 2021 y está relacionado con el salario del futbolista antes de su salida rumbo al Manchester United.
Según varios medios, la Juventus perdió la batalla legal y Cristiano Ronaldo no tendrá que devolver los 9,8 millones de euros que estaban en disputa.
Sin embargo, dicho monto nunca fue abonado, ya que Cristiano Ronaldo fue traspasado posteriormente al Manchester United.
La directiva de la Juventus, en 2021, acordó realizar un pago diferido de 19,5 millones de euros al delantero portugués.
Ante esta situación, el futbolista tomó medidas legales y en 2023 presentó una demanda contra su exequipo.
Debido a la falta de su firma en el acuerdo original, ambas partes consensuaron que el portugués solo recibiría 9,8 millones de euros y no los 19,5 inicialmente pactados.
La Juventus intentó defenderse legalmente para recuperar el dinero sin pagarle ni un euro al jugador, pero el tribunal de Turín falló en contra del club.
Con esta resolución, se confirma que Cristiano Ronaldo no tendrá que devolver los 9,8 millones de euros, una cifra considerable.
El astro portugués logró salir bien librado de la batalla legal que enfrentó.

