¡Cracks! ¿Quiénes son los candidatos oficiales al Balón de Oro 2025?

Este jueves France Football y L'Équipe dieron a conocer el listado de los 30 candidatos oficiales a ganar el Balón de Oro 2025 tras una extraordinaria temporada. Conozca quiénes son a continuación.
Florian Wirtz, mediocampista alemán que jugó en la temporada 2024/25 con el Bayer Leverkusen y quien recién llegó al Liverpool para la campaña 2025/26.
Achraf Hakimi, lateral derecho marroquí del PSG y quien es considerado como uno de los mejores en su posición. Fue clave en la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia y la primera Champions League del club.
Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool quien desde su llegada al club se ha vuelto en un jugador imprtante en el mediocampo.
Cole Palmer, considerado por muchos como el mejor jugador que tiene el Chelsea en la actualidad. Ganó el Balón de Oro como el mejor jugador en el Mundial de Clubes 2025.
Declan Rice, centrocampista defensivo del Arsenal quien en esta temporada deslumbró con sus golazos en cuartos de final contra el Real Madrid.
Denzel Dumfries, carrilero neerlandés del Inter de Milán. Por mala suerte, estuvo a punto de conquistar el triplete pero el club se desmoronó en todas las competiciones en las últimas instancias.
Désiré Doué, la joven promesa del PSG que se convierte en una estrella en ascenso. Marcó un doblete en la paliza de 5-0 contra el Inter de Milán en la final de la Champions League.
Erling Haaland a pesar de tener una temporada discreta y sin ningún título con el Manchester City, fue includo en la lista de nominados al Balón de Oro. Aún así, anotó 34 goles en todas las competiciones.
El español Fabián Ruiz del PSG con su polivalencia para atacar y defender en el mediocampo ocupa un lugar en la lista de nominados al prestigioso premio.
El arquero italiano Gianluigi Donnarumma es el único guardameta que figura como candidato al Balón de Oro gracias a sus extraordinarias actuaciones con el PSG.
El inglés Harry Kane tras varios años de sequía de títulos al fin pudo levantar un trofeo con el Bayern Múnich al ganar la Bundesliga, de la cual fue el máximo anotador con 26 tantos. En total, Kane marcó 41 goles en 51 partidos en todas las competiciones.
El portugués João Neves como pívote en el esquema del PSG ha demostrado tener una gran calidad, lo cual lo posiciona como un posible ganador al Balón de Oro de este año.
El inglés Jude Bellingham con el Real Madrid en esta temporada tuvo una temporada más discreta compara a la campaña 2023/24, pero aún así es un posible ganador al Balón de Oro.
El atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia es un atacante de mucho peligro, por lo que el PSG tomó una gran decisión al ficharlo.
La primera temporada de Kylian Mbappé con el Real Madrid inició tambaleante, pero para la segunda mitad de la campaña se fue consolidando como un jugador de alto ataque como lo fue en el PSG. Fue el ganador de la Bota de Oro.
Lautaro Martínez se perfilaba entre los candidatos top a ganar del Balón de Oro 2025, pero la estrepitosa caída que sufrió el Inter de Milán en todas las competiciones le podrían afectar en la votación al Balón de Oro 2025.
Michael Olise pasó de jugar en el Crystal Palace de la Premier League a jugar en el equipo más grande de Alemania, el Bayern de Múnich. Su llegada al club se tradujo en muchas victorias.
El egipcio Mohamed Salah ganó la Premier League número 20 del Liverpool, convirtiéndose junto al Manchester United en el club inglés con más títulos de primera división. Salah entró en la lista de los 10 máximos goleadores en la historia de la Premier League y ganó la Bota de Oro de esta competición.
El portugués Nuno Mendes es uno de los mejores laterales izquierdos actualmente, siendo vital para el PSG en su conquista del triplete y para la selección de su país al ganar la UEFA Nations League.
El atacante del PSG, Ousmane Dembelé, es uno de los favoritos a llevarse al Balón de Oro de este año por su gran campaña con el club parisino. Aportó con 35 goles y 16 asistencias en todas las competiciones.
Pedri González con el Barcelona no se caracteriza por sus estadísticas en cuanto a goles y asistencias, sino por el orden que pone en el medio del campo para llevar adelante al equipo, haciéndolo incluso con elegancia.
El brasileño Raphinha también puntua como un potencial candidato a llevarse el Balón de Oro de este año al ser un jugador que aparecía en momentos clave. Marcó 34 goles y aportó con 25 asistencias en todas las competiciones.
Si bien los 36 años ya le pesan a Robert Lewandowski, el delantero polaco siguió demostrando en el Barcelona que es un artillero de élite. En esta temporada se convirtió en el tercer jugador de la historia de la UEFA Champions League en llegar a los 100 goles. En todas las competiciones hizo 42 anotaciones.
Scott McTominay salió de un Manchester United hundido en crisis para unirse al Nápoli, donde finalmente pudo jugar con más libertad en una posición más adelantada para generar peligro. El escocés ganó la Serie A italiana.
Serhou Guirassy del Borussia Dortmund es ese tipo de delantero del cual hay que tener peligro, pues no suele desaprovechar las oportunidades de gol. El delantero anotó 38 goles en todas las competiciones con el club alemán.
El delantero sueco Viktor Gyökeres sorprendió al marcar 54 goles en todas las competiciones con el Spoting de Lisboa y se espera que anote muchos más ahora con el Arsenal de la Premier League.
Vinicius Jr quedó de segundo lugar en el Balón de Oro 2024 al ser superado por el español Rodri Hernández. Si bien en esta temporada el brasileño no deslumbró mucho, fue incluido en la lista de nominados al Balón de Oro de este año.
A sus 34 años, el neerlandés Virgil Van Dijk continua siendo uno de los mejores defensas centrales del mundo, ¿qué tanto podrá escalar el zaguero de Liverpool en las votaciones?
El centrocampista portugués Vítor Ferreira "Vitinha" se ha ganado muchas ovaciones en esta exitosa temporada con el PSG y con la selección lusa.