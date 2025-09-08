  1. Inicio
Corina García confirma vínculo con reconocido periodista deportivo: La comparan con Supremo

La creadora de contenido ha causado furor en redes sociales al hacer confesión sobre periodista deportivo hondureño

  • 08 de septiembre de 2025 a las 15:45
1 de 16

La reconocida creadora de contenido Corina García ha causado furor en redes sociales tras confirmar vínculo con periodista deportivo hondureño. Por esta razón la comparan con Supremo.

Fotos: Cortesía.
2 de 16

Corina García se ha convertido en una de las figuras mediáticas más queridas en la farándula hondureña.

3 de 16

Sus primeros pasos los dio como creadora de contenido para la redes sociales de HCH, ahora su vida ha dado un giro inesperado.

4 de 16

En pleno auge como creadora de contenido para el medio de comunicación antes mencionado, tomó la decisión de renunciar y ahora cumple un rol parecido, pero en el equipo de trabajo del tiktoker Supremo.

5 de 16

La guapa Corina ahora maneja las redes sociales de Supremo y esto le ha traído aún más popularidad. Sus funciones comenzaron en el partido que los tiktokers hondureños viajaron a El Salvador.
6 de 16

Desde ese momento no ha bajado la guardia y sigue de cerca los pasos de la Selección de Tiktokers de Honduras.

7 de 16

Pero eso no es todo, Corina también sorprendió en las últimas horas al hacer revelación relacionada a su vida amorosa.

8 de 16

La misma surgió de una transmisión en vivo que realizaba Corina con DJ Chaval, integrante del reconocido podcast "Los Hijos de Morazán".

9 de 16

"¿Hay algo con Faco Sports?"; fue la consulta de DJ Chaval.

10 de 16

"No sé como decirlo, él es una persona súper buena, tranquila y sí, nos tratamos muy bien. A ver que pasa más adelante", afirmó Corina.

11 de 16

Con esto, sus seguidores deducen que Corina y Faco se están conociendo y están abiertos a una relación amorosa.

12 de 16

Roberto Francisco Rivera Maldonado, es un joven de El Progreso, Yoro, y creador de la página deportiva "Faco Sports".
13 de 16

El joven recientemente estuvo como comentarista en el juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador en el Morazán, junto a Rely Maradiaga y Salvador Nasralla.
14 de 16

Los seguidores de Corina deducen que en el juego de tiktokers fue donde ambos se conocieron por primera vez.

15 de 16

"Faco”, viene haciendo ruido hace más de ochos años ofreciendo un contenido diferente a través de las redes sociales.
16 de 16

Seguidores de Corina también compararon sus declaraciones con las de Supremo, ya que él también menciona que aún se está conociendo con Milagro Flores y niegan una relación amorosa entre ambos.

