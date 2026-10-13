Conmovedor: así recuerda Andy Nájar cuando le pidió matrimonio a su esposa

A dos años de haber contraído matrimonio, el futbolista hondureño Andy Nájar y su esposa Nixy Oviedo rememoraron el día del ansiado "sí" y su boda. Más detalles a continuación.
Tras varios años de noviazgo, el lateral derecho del Nashville SC de la MLS se animó en octubre de 2024 a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: pedirle matrimonio a la mujer que ama.
Nájar no se tomó a la ligera esta importante decisión. Preparó una cabaña con un ambiente romántico para sorprender a Oviedo. Rosas rojas, velas, corazones fueron parte de la decoración.
Frente a un paisaje hermoso, en la terraza Nájar colocó las letras para formar la palabra "Marry me" (cásate conmigo, en español).
La propuesta emocionó a su novia y, de rodillas, el futbolista le colocó el anillo como símbolo de una vida juntos como esposos.
La pedida de mano no podía finalizar simplemente ahí. La pareja llena de emoción se besó con mucha pasión.
Si bien la boda se dio en 2024, Nixy Oviedo quiso volver a compartir este momento con sus seguidores en Instagram. "Recordando el momento cuando dije sí", escribió en su publicación acompañada por fotos y videos, etiquetando a su vez el perfil de su esposo.
La boda entre Andy Nájar y Nixy Oviedo se celebró el 31 de diciembre de 2024, aprovechando las vacaciones de Nájar antes de sumarse a la pretemporada con el Olimpia.
Se casaron en Estados Unidos, en compañía de sus familiares y personas más cercanas. Su boda justo en el último día del año refleja el inicio de una nueva etapa para la pareja.
En la boda tampoco podía faltar su hijo, el mismo que nació en 2024 y al que ven como un reflejo de su intenso amor.
En sus redes sociales, Nájar y Oviedo han mostrado vivir un matrimonio próspero y de mucho apoyo mutuo.
Seguidores de ambas figuras públicas han felicitado al matrimonio, deseándoles muchas alegrías y bendiciones en sus vidas.