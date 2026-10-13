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Conmovedor: así recuerda Andy Nájar cuando le pidió matrimonio a su esposa

El futbolista catracho Andy Nájar y su esposa Nixy Oviedo recordaron en sus redes sociales la propuesta de matrimonio y su boda celebrada a finales de 2024

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 11:15
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A dos años de haber contraído matrimonio, el futbolista hondureño Andy Nájar y su esposa Nixy Oviedo rememoraron el día del ansiado "sí" y su boda. Más detalles a continuación.

 Foto: rochellnixy vía Instagram
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Tras varios años de noviazgo, el lateral derecho del Nashville SC de la MLS se animó en octubre de 2024 a tomar una de las decisiones más importantes de su vida: pedirle matrimonio a la mujer que ama.

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Nájar no se tomó a la ligera esta importante decisión. Preparó una cabaña con un ambiente romántico para sorprender a Oviedo. Rosas rojas, velas, corazones fueron parte de la decoración.

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Frente a un paisaje hermoso, en la terraza Nájar colocó las letras para formar la palabra "Marry me" (cásate conmigo, en español).

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La propuesta emocionó a su novia y, de rodillas, el futbolista le colocó el anillo como símbolo de una vida juntos como esposos.

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La pedida de mano no podía finalizar simplemente ahí. La pareja llena de emoción se besó con mucha pasión.

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Si bien la boda se dio en 2024, Nixy Oviedo quiso volver a compartir este momento con sus seguidores en Instagram. "Recordando el momento cuando dije sí", escribió en su publicación acompañada por fotos y videos, etiquetando a su vez el perfil de su esposo.

 Foto: rochellnixy vía Instagram
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La boda entre Andy Nájar y Nixy Oviedo se celebró el 31 de diciembre de 2024, aprovechando las vacaciones de Nájar antes de sumarse a la pretemporada con el Olimpia.

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Se casaron en Estados Unidos, en compañía de sus familiares y personas más cercanas. Su boda justo en el último día del año refleja el inicio de una nueva etapa para la pareja.

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En la boda tampoco podía faltar su hijo, el mismo que nació en 2024 y al que ven como un reflejo de su intenso amor.

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En sus redes sociales, Nájar y Oviedo han mostrado vivir un matrimonio próspero y de mucho apoyo mutuo.

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Seguidores de ambas figuras públicas han felicitado al matrimonio, deseándoles muchas alegrías y bendiciones en sus vidas.

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