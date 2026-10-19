Confirman el grave castigo a Cristiano Ronaldo tras abandonar concentración de Portugal

Portugal no tuvo compasión con su goleador histórico. Se revela el fuerte castigo a Cristiano Ronaldo tras problema con Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo protagonizó un conflicto con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, que terminó con su salida de la concentración nacional.
El delantero portugués se molestó después de no ser alineado en el partido contra Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo.
Portugal perdió ese encuentro por 2-1, pero la principal molestia del capitán estuvo relacionada con la decisión del entrenador.
Según explicó Cristiano, Jorge Jesus lo mantuvo calentando durante media hora, pero finalmente no le permitió ingresar al terreno de juego.
La situación provocó un desacuerdo entre el futbolista y el seleccionador, que terminó por alejar al delantero del grupo.
El 30 de septiembre, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa en medio de su malestar.
El jugador no comunicó ni justificó previamente su decisión ante los responsables de la Federación Portuguesa de Fútbol.
Posteriormente, el atacante le explicó al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba en condiciones anímicas para continuar integrado en la concentración.
El episodio generó incertidumbre sobre la relación entre el capitán portugués y Jorge Jesus, así como sobre su disponibilidad para los siguientes compromisos internacionales.
Sin embargo, la situación tuvo consecuencias disciplinarias para el delantero, quien debió responder por su salida de la concentración.
Este lunes, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol anunció la resolución del caso y confirmó el castigo para el futbolista.
Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa económica de 255 euros por abandonar la concentración nacional.
La sanción corresponde al castigo mínimo previsto en el reglamento de la Federación por abandonar las actividades de la selección.
Como el delantero comenzó a cumplir la suspensión el mismo 30 de septiembre, ya ha completado 19 días y solamente le quedan 11 para terminarla.
Cristiano estará disponible para los partidos de Portugal contra Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17, en la Liga de las Naciones.