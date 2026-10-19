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Confirman el grave castigo a Cristiano Ronaldo tras abandonar concentración de Portugal

El delantero portugués se molestó después de no ser alineado en el partido contra Noruega

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 13:33
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Portugal no tuvo compasión con su goleador histórico. Se revela el fuerte castigo a Cristiano Ronaldo tras problema con Jorge Jesus.

Fotos: Cortesía.
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Cristiano Ronaldo protagonizó un conflicto con el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, que terminó con su salida de la concentración nacional.
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El delantero portugués se molestó después de no ser alineado en el partido contra Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo.
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Portugal perdió ese encuentro por 2-1, pero la principal molestia del capitán estuvo relacionada con la decisión del entrenador.
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Según explicó Cristiano, Jorge Jesus lo mantuvo calentando durante media hora, pero finalmente no le permitió ingresar al terreno de juego.
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La situación provocó un desacuerdo entre el futbolista y el seleccionador, que terminó por alejar al delantero del grupo.
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El 30 de septiembre, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de la selección portuguesa en medio de su malestar.
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El jugador no comunicó ni justificó previamente su decisión ante los responsables de la Federación Portuguesa de Fútbol.
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Posteriormente, el atacante le explicó al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba en condiciones anímicas para continuar integrado en la concentración.
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El episodio generó incertidumbre sobre la relación entre el capitán portugués y Jorge Jesus, así como sobre su disponibilidad para los siguientes compromisos internacionales.
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Sin embargo, la situación tuvo consecuencias disciplinarias para el delantero, quien debió responder por su salida de la concentración.
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Este lunes, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol anunció la resolución del caso y confirmó el castigo para el futbolista.
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Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa económica de 255 euros por abandonar la concentración nacional.
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La sanción corresponde al castigo mínimo previsto en el reglamento de la Federación por abandonar las actividades de la selección.
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Como el delantero comenzó a cumplir la suspensión el mismo 30 de septiembre, ya ha completado 19 días y solamente le quedan 11 para terminarla.
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Cristiano estará disponible para los partidos de Portugal contra Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17, en la Liga de las Naciones.
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