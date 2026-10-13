Se confirma la suspensión que tendría Cristiano Ronaldo por abandonar selección de Portugal

Por su parte, el presidente de la FPF, Pedro Proença, aseguró que el deseo de que Cristiano vuelva "es colectivo". "Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre", señaló el pasado día 10.