¡Con la camiseta de Supremo! Así llegó Milagro Flores para el partido de tiktokers

La presencia de Milagro Flores para el partido de tiktokers de Honduras y El Salvador era una de las más esperadas, y ella no podía faltar para apoyar a Supremo. Más detalles a continuación.
Milagro Flores desde hace unas semanas se la ha visto saliendon Lester Cardona, más conocido como Supremo en redes sociales.
Sonriente y saludando al público, llegó Milagro Flores al estadio Morazán de San Pedro Sula para el encuentro futbolístico que ha causado furor.
"Mili" será parte de las animadoras de la selección catracha de tiktokers, alentando principalmente a Supremo.
Por ello, la presentadora de televisión no se vistió con una simple camiseta de "La H", sino que portó una con el dorsal que usará Supremo.
Supremo, además de ser el organizador del evento, figura como el capitán de la selección tiktokera, jugando como atacante con el dorsal "7".
Milagro manifestó que sea cual sea el marcador, recnoce el extraordinario esfuerzo de Supremo para organizar este evento de gran magnitud.
"Independientemente de quién gane, yo siento que él ya es ganador. Sé que esto es prácticamente un sueño para él", expresó Milagro Flores a Grupo OPSA.
"Este es apenas el inicio de muchas cosas buenas que Dios tiene preparado para él", comentó, al mismo tiempo que le deseó suerte en el partido.
Milagro Flores indicó que le enfatizó a Supremo a disfrutar mucho del partido "porque esto él se lo va a contar a sus nietos. Él le va a decir a sus nietos ´llenamos un estadio´ ".
Si bien no han oficializado un noviazgo formal, tanto Milagro Flores como Supremo han dado a conocer que están en la etapa de conocerse.
Estando en esta etapa, ambos han reflejado mucho cariño y amor mutuo, por lo que muchos de sus seguidores apuntan en que no tardarán en ser novios.