¡Con la camiseta de Supremo! Así llegó Milagro Flores para el partido de tiktokers

La presentadora de televisión Milagro Flores no podía faltar en el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador para apoyar a su amado Supremo

  • 22 de agosto de 2025 a las 17:33
La presencia de Milagro Flores para el partido de tiktokers de Honduras y El Salvador era una de las más esperadas, y ella no podía faltar para apoyar a Supremo. Más detalles a continuación.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Milagro Flores desde hace unas semanas se la ha visto saliendon Lester Cardona, más conocido como Supremo en redes sociales.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
Sonriente y saludando al público, llegó Milagro Flores al estadio Morazán de San Pedro Sula para el encuentro futbolístico que ha causado furor.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
"Mili" será parte de las animadoras de la selección catracha de tiktokers, alentando principalmente a Supremo.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Por ello, la presentadora de televisión no se vistió con una simple camiseta de "La H", sino que portó una con el dorsal que usará Supremo.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Supremo, además de ser el organizador del evento, figura como el capitán de la selección tiktokera, jugando como atacante con el dorsal "7".

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Milagro manifestó que sea cual sea el marcador, recnoce el extraordinario esfuerzo de Supremo para organizar este evento de gran magnitud.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
"Independientemente de quién gane, yo siento que él ya es ganador. Sé que esto es prácticamente un sueño para él", expresó Milagro Flores a Grupo OPSA.

 Foto: Neptalí Romero/OPSA
"Este es apenas el inicio de muchas cosas buenas que Dios tiene preparado para él", comentó, al mismo tiempo que le deseó suerte en el partido.

 Foto: redes sociales
Milagro Flores indicó que le enfatizó a Supremo a disfrutar mucho del partido "porque esto él se lo va a contar a sus nietos. Él le va a decir a sus nietos ´llenamos un estadio´ ".

 Foto: redes sociales
Si bien no han oficializado un noviazgo formal, tanto Milagro Flores como Supremo han dado a conocer que están en la etapa de conocerse.

 Foto: redes sociales
Estando en esta etapa, ambos han reflejado mucho cariño y amor mutuo, por lo que muchos de sus seguidores apuntan en que no tardarán en ser novios.

 Foto: redes sociales
