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Familia Messi se pronuncia y deja comunicado sobre estado de salud del papá de Lionel

Las lágrimas de Messi en el partido de Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial United 2026 tenían un gran significado, y no eran por los goles

  • Actualizado: 18 de junio de 2026 a las 11:09
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Las lágrimas de Messi en el partido de Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial United 2026 tenían un gran significado, y no eran por los goles

 Fotos: EFE
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Malas noticias han llegado a la familia de Lionel Messi en la previa del Mundial United 2026.

AMY KONTRAS / EFE
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El mismo jugador argentino, Lionel Messi, dio detalles sobre el asunto familiar que atreviesa, fue justo después de marcar un triplete ante Argelia.

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"Una cuestión ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicado. Pero nada, agradecido a mis compañeros y la delegación. Estuvieron siempre —sus compañeros— al lado mío. Dándome mucha fuerza para que esté bien", dijo Lio sobre el asunto que ha estado pasando.

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Todo es por problemas en la salud de su papá Jorge, y al parecer ha estado en asuntos complicados, razón por la que Messi hasta lloró cuando marcó el primer gol con Argentina ante Argelia en United 2026.

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Razón por la que la familia Messi ha dejado un comunicado: "La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

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Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

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La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge.

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

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En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.

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La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

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Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas

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y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

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Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

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Gracias por la comprensión."

 Juan Ignacio Roncoroni / EFE
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