¿Cómo se disputará la eliminatoria de Concacaf para el Mundial 2030?

El Mundial 2026 está terminando y desde ya las selecciones de Concacaf están planificando su trabajo de cara a la Copa del Mundo de 2030. ¿Cómo será esta eliminatoria? Nunca se había jugado así.
EL Mundial de 2030 se jugará en España, Marruecos y Portugal; además de tener juegos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Regresan a la eliminatoria los tres del norte: Canadá, Estados Unidos y México.
La FIFA ha detallado que el próximo Mundial se podría jugar con 64 selecciones y eso haría que la Confederación pueda tener más cupos.
Hasta el momento se conoce que Concacaf tendría 6 cupos directos a la próxima Copa del Mundo y uno a repechaje.
La ronda final de la eliminatoria de Concacaf se jugará a partir de junio de 2028 hasta octubre de 2029
En esta ronda final estarán 12 selecciones y habrá tres grupos de cuatro países cada sector, clasificarán de manera directa los primeros y segundos lugares de cada grupo,
Los cabezas de serie se elegirán por ranking FIFA y ya no tendríamos, por ejemplo, un México vs USA porque estarán en grupos distintos.
Los dos mejores terceros lugares jugarán entre sí para definir al representante de Concacaf al repechaje intercontinental.
La segunda ronda de la eliminatoria de Concacaf comenzará durante la segunda mitad de la ventana FIFA de septiembre-octubre, será aquí cuando Honduras inicie la participación.
Habrá un Play-In de las Clasificatorias Concacaf que se disputará en noviembre de 2029 y determinará el representante de la Confederación para el Repechaje Intercontinental de la FIFA. La serie entre los dos mejores terceros lugares de la Ronda Final se jugará en formato de eliminación directa a ida y vuelta, con el ganador del marcador global asegurando el boleto de Concacaf al Repechaje Intercontinental de la FIFA.