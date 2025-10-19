  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025

La Vuelta Infantil combina deporte, solidaridad y diversión, con niños luciendo coloridos cascos de series como My Little Pony y Paw Patrol, Cars, entre otros

  • 19 de octubre de 2025 a las 07:50
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
1 de 10

La Vuelta Infantil 2025 trae consigo deporte, solidaridad, convivencia familiar, entretenimiento pero también estilo. Los pequeños que inscribieron para competir sanamente en el evento también lucieron coloridos y divertidos cascos. Desde My Little Pony hasta Paw Patrol aquí las imágenes de algunos.

Foto: David Romero / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
2 de 10

Este pequeño llegó al evento de ciclismo infantil, equipado con su bicicleta y su casco de Spider-Man (Hombre Araña).

Foto: David Romero / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
3 de 10

Entre los cascos de los peques no podía faltar Paw Patrol. Esta tierna concursante eligió al personaje de Skye, una cachorrita aventurera, experta en volar.

Foto: David Romero / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
4 de 10

Entre los cascos de las niñas más pequeñas no podía faltar la figura de la sirena Ariel.

Foto: David Romero / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
5 de 10

En la competencia de pequeñines tampoco podía faltar implementos deportivos de Cars, la aventura sobre ruedas, así lo demostró este pequeñito con su casco.

Foto: David Romero / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
6 de 10

Esta tierna concursante lleva consigo un casco de Minnie, el icónico personaje de Disney, que aparece junto a Mickey Mouse.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
7 de 10

Otras pequeñas competidoras eligieron portar sus cascos de florecitas lindas y coloridas durante la Vuelta infantil 2025.

Foto: David Romero / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
8 de 10

Esta pequeña competidora eligió un casco sencillo, pero lleva a un par de amiguitos en la canasta de su bicicleta, mientras que en el asiento trasero lleva a su pequeño osito de peluche.

Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
9 de 10

Alrededor de 250 niños junto a sus familias se reunieron en Mall Multiplaza para la Vuelta Infantil 2025 de EL HERALDO, evento que combina el deporte con la solidaridad.

Foto: David Romero / EL HERALDO
Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025
10 de 10

Niños de diferentes edades competirán en ocho categorías, en una jornada que promueve la convivencia familiar y la ayuda a instituciones que lo necesitan, este año la causa es para apoyar a la Asociación Arca de Esperanzas.

 Foto: David Romero / EL HERALDO
Cargar más fotos