Cascos geniales y divertidos lucen los peques en la Vuelta Infantil 2025

La Vuelta Infantil 2025 trae consigo deporte, solidaridad, convivencia familiar, entretenimiento pero también estilo. Los pequeños que inscribieron para competir sanamente en el evento también lucieron coloridos y divertidos cascos. Desde My Little Pony hasta Paw Patrol aquí las imágenes de algunos.
Este pequeño llegó al evento de ciclismo infantil, equipado con su bicicleta y su casco de Spider-Man (Hombre Araña).
Entre los cascos de los peques no podía faltar Paw Patrol. Esta tierna concursante eligió al personaje de Skye, una cachorrita aventurera, experta en volar.
Entre los cascos de las niñas más pequeñas no podía faltar la figura de la sirena Ariel.
En la competencia de pequeñines tampoco podía faltar implementos deportivos de Cars, la aventura sobre ruedas, así lo demostró este pequeñito con su casco.
Esta tierna concursante lleva consigo un casco de Minnie, el icónico personaje de Disney, que aparece junto a Mickey Mouse.
Otras pequeñas competidoras eligieron portar sus cascos de florecitas lindas y coloridas durante la Vuelta infantil 2025.
Esta pequeña competidora eligió un casco sencillo, pero lleva a un par de amiguitos en la canasta de su bicicleta, mientras que en el asiento trasero lleva a su pequeño osito de peluche.
Alrededor de 250 niños junto a sus familias se reunieron en Mall Multiplaza para la Vuelta Infantil 2025 de EL HERALDO, evento que combina el deporte con la solidaridad.
Niños de diferentes edades competirán en ocho categorías, en una jornada que promueve la convivencia familiar y la ayuda a instituciones que lo necesitan, este año la causa es para apoyar a la Asociación Arca de Esperanzas.