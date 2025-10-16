  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: "Ubicate"

La periodista hondureña que radica en EE UU dijo que el técnico de Nicaragua tiene actitudes infantiles, y eso no fue todo...

  • 16 de octubre de 2025 a las 10:55
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
1 de 10

¡Vaya polémica! La conocida periodista hondureña Carmen Boquín puso en su lugar a Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua, que aseguró eliminarán del Mundial a Honduras en el juego del 13 de octubre.

Foto: El Heraldo
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
2 de 10

Boquín trabaja actualmente en la cadena estadounidense Telemundo y en un programa fue consultada por sus compañeros ante las declaraciones de Figueroa tras caer 4-1 en Costa Rica por la eliminatoria mundialista.

Foto: Cortesía redes
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
3 de 10

"Vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad; tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien", dijo el mandamás chileno.

Foto: Cortesía redes
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
4 de 10

Y no quedó ahí: "Nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial", sentenció Figueroa. Estas palabras hicieron eco y tanto jugadores como periodistas han respondido.

Foto: Cortesía redes
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
5 de 10

¿Qué respondió Carmen Boquín? "Yo no lo conozco a Figueroa, pero me parece que de un técnico es una actitud muy niñata. En vez de hablar de tu mal rendimiento y poca capacidad, vas y adviertes a tu rival que le vas a hacer la maldad de sacarlo del Mundial".

Foto: Cortesía redes
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
6 de 10

Boquín siguió diciéndole: "O sea, ubicate, fallaste, buscá otras excusas, pero deja de decir a tus jugadores que vas a ir a dañar a un vecino, que no ganas nada".

Foto: Cortesía redes
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
7 de 10

Finalmente le dijo: "Lo digo así como si fuera Honduras o cualquier otra selección, me parece muy de niños. Él acusa de que la prensa lo trató mal, eso puede motivar más a tu rival".

Foto: Cortesía redes
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
8 de 10

"Fantasma" Figueroa, incluso, señaló a su portero tras el 4-1 en San José y para mucho, lo expuso más de lo que era necesario. Este DT generalmente ha sido polémico.

Foto: Cortesía redes
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
9 de 10

Figueroa aseguró que fue tratado mal por la prensa en Honduras cuando su equipo cayó 2-0, a un comunicador lo llamó "estúpido".

Foto: Cortesía redes
Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: Ubicate
10 de 10

Inclusive, sus palabras tuvieron respuesta del seleccionado nacional Kervin Arriaga: "Dijo que nos iba a hacer la maldad, que Honduras no iba a ir al Mundial; a nosotros como hondureños eso nos va a tocar un poco más el ego y vamos a tratar de ganar", contestó Arriaga.

Foto: El Heraldo
Cargar más fotos