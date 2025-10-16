Carmen Boquín manda a callar al ‘Fantasma’ Figueroa, DT de Nicaragua: "Ubicate"

¡Vaya polémica! La conocida periodista hondureña Carmen Boquín puso en su lugar a Marco Antonio "Fantasma" Figueroa, DT de Nicaragua, que aseguró eliminarán del Mundial a Honduras en el juego del 13 de octubre.
Boquín trabaja actualmente en la cadena estadounidense Telemundo y en un programa fue consultada por sus compañeros ante las declaraciones de Figueroa tras caer 4-1 en Costa Rica por la eliminatoria mundialista.
"Vamos a hacer la maldad, nosotros tenemos que hacer la maldad; tenemos que agarrar a Honduras y despedirnos bien", dijo el mandamás chileno.
Y no quedó ahí: "Nosotros los vamos a dejar fuera del Mundial", sentenció Figueroa. Estas palabras hicieron eco y tanto jugadores como periodistas han respondido.
¿Qué respondió Carmen Boquín? "Yo no lo conozco a Figueroa, pero me parece que de un técnico es una actitud muy niñata. En vez de hablar de tu mal rendimiento y poca capacidad, vas y adviertes a tu rival que le vas a hacer la maldad de sacarlo del Mundial".
Boquín siguió diciéndole: "O sea, ubicate, fallaste, buscá otras excusas, pero deja de decir a tus jugadores que vas a ir a dañar a un vecino, que no ganas nada".
Finalmente le dijo: "Lo digo así como si fuera Honduras o cualquier otra selección, me parece muy de niños. Él acusa de que la prensa lo trató mal, eso puede motivar más a tu rival".
"Fantasma" Figueroa, incluso, señaló a su portero tras el 4-1 en San José y para mucho, lo expuso más de lo que era necesario. Este DT generalmente ha sido polémico.
Figueroa aseguró que fue tratado mal por la prensa en Honduras cuando su equipo cayó 2-0, a un comunicador lo llamó "estúpido".
Inclusive, sus palabras tuvieron respuesta del seleccionado nacional Kervin Arriaga: "Dijo que nos iba a hacer la maldad, que Honduras no iba a ir al Mundial; a nosotros como hondureños eso nos va a tocar un poco más el ego y vamos a tratar de ganar", contestó Arriaga.