Carlos Eduardo Espina revela los miles de dólares que generó Victoria en su primer en vivo de TikTok

El reconocido influencer Carlos Eduardo Espina, presidente del Victoria, sorprendió al revelar la alta suma de dinero que hizo en una transmisión en Tiktok de la Jaiba Brava.
Carlos Eduardo Espina sigue dando de qué hablar desde que se convirtió en el nuevo propietario del Club Deportivo Victoria.
El reconocido tiktoker y creador de contenido ha trasladado su experiencia en redes sociales al proyecto deportivo de la institución ceibeña.
Desde su llegada, Espina ha impulsado una serie de cambios con el objetivo de modernizar la imagen y la estructura del club.
Uno de los movimientos más destacados fue la contratación del técnico "Chato" Padilla para liderar el equipo en la próxima temporada.
La directiva también anunció la incorporación de Julio César “Rambo” de León, una figura histórica del fútbol hondureño.
La llegada del exseleccionado nacional generó una reacción positiva entre los aficionados jaibos.
Espina ha reiterado en varias ocasiones que busca construir un proyecto sostenible para regresar al equipo a Primera División.
El creador de contenido considera que el crecimiento institucional también pasa por fortalecer la presencia digital del equipo.
Bajo esa filosofía, Victoria ha incrementado su actividad en plataformas como TikTok y otras redes sociales.
El nuevo dueño sostiene que la interacción con los aficionados puede convertirse en una importante fuente de ingresos. “Lo que les vengo diciendo, mi gente, es la visión. Las redes sociales son una fuente de ingresos”, manifestó.
Además, recordó que gracias a las plataformas digitales logró alcanzar importantes metas personales antes de llegar al fútbol.
“¿Y por qué no llevar esa misma visión al Club Deportivo Victoria para tener prosperidad económica y estabilidad?”, expresó.
Espina asegura que el fortalecimiento de la marca permitirá impulsar áreas como las divisiones menores y el aspecto deportivo.
Además, sorprendió al revelar que Victoria generó más de 1,500 dólares, equivalentes a más de 40,000 lempiras, durante el primer en vivo realizado desde la cuenta oficial del club en TikTok, una transmisión que tuvo una duración aproximada de 50 minutos.