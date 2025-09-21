  1. Inicio
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la "Ultra" y épica remontada de Olimpia vs Victoria

Partido de locos en La Ceiba; las mejores postales que dejó el juego entre Olimpia y Victoria

  • 21 de septiembre de 2025 a las 17:21
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
1 de 23

Olimpia venció 3-2 en épica remontada de visita al Victoria de La Ceiba. Estas son las mejores postales que dejó el partido en el renovado estadio Ceibeño.

Fotos: Esaú Ocampo / EL HERALDO.
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
2 de 23

El Club Deportivo Olimpia llegó este domingo 21 de septiembre al estadio Ceibeño.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
3 de 23

Aficionados Merengues no podían perderse esta oportunidad de ver a su equipo en la ciudad de La ceiba.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
4 de 23

Hinchas de todas las edades llegaron a presenciar el partido entre Victoria y Olimpia.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
5 de 23

Las lindas chicas no podían quedarse atrás y asistieron para engalanar las gradería del recinto ceibeño.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
6 de 23

Las guapas edecanes sonríen para el lente de EL HERALDO, presente en la ciudad de La Ceiba.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
7 de 23

La barra organizada del Olimpia llegó desde tempranas horas para montar el show en las gradas y apoyar a su amado león.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
8 de 23

La afición melenuda quiere ver a su equipo en la cima del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
9 de 23

Otras de las guapas damas que derrocharon belleza en el estadio Ceibeño.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
10 de 23

Este fue el 11 titular del Victoria: Humberto Acevedo, Pablo Cacho, Wisdom Quaye, Fabricio Silva, Samuel Card, Avner Portillo, Allan Banegas, Rodolfo Espinal, Walter Martínez, Carlos Bernárdez y Daniel Delgadillo.
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
11 de 23

Así salió Olimpia: Edrick Menjívar , Edwin Lobo, Marcos Montiel, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
12 de 23

Impresionante recibimiento de La Ultra Fiel en la salida de los futbolistas de Olimpia al terreno de juego.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
13 de 23

El partido entre la Jaiba Brava y los Merengues arrancó movido y con ocasiones de gol para ambos equipos.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
14 de 23

Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, estuvo ansioso desde su área y le dio ordenes a sus jugadores.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
15 de 23

Victoria no perdonó y se puso a ganar al minuto 34 del partido. Carlos Bernárdez anotó tras tremendo pase de Abner Portillo desde la derecha.
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
16 de 23

Arrancando el segundo tiempo la Jaiba Brava volvió a sorprender. Allan Banegas disparó desde fuera del área y puso el segundo en el partido. Los lecheros ya le ganaban 2-0 a los albos.
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
17 de 23

Los lecheros ya le ganaban 2-0 a los albos al minuto 48 del partido. Así celebraron los futbolistas del equipo ceibeño.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
18 de 23

Pero, la felicidad fue momentánea y Olimpia respondió de inmediato. Un minuto más tarde, Michaell Chirinos aprovechó una dejadita del portero Acevedo y anotó el descuento en el partido. 2-1 seguía arriba Victoria.
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
19 de 23

El empate no tardó en llegar. Al minuto 50 del juego, Jorge Benguché eludió la marca de un tibio Samuel Card y de derecha cruzó un potente remate a Humberto Acevedo y anotó el 2-2.
Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
20 de 23

El "Toro" Benguché es uno de los máximos artilleros del Olimpia en la presente temporada.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
21 de 23

Jhon Jairo López no podía creer lo que estaba pasando y en cuestión de minutos se le vino la noche abajo a su equipo.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
22 de 23

La remontada se estampó al 76 del partido. José Mario Pinto sacó un latigazo de derecha luego de sacudirse la marca de Avner Portillo y puso el 3-2 a favor de los albos en el marcador.

Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la Ultra y épica remontada de Olimpia vs Victoria
23 de 23

Con este resultado, Olimpia se pone como líder solitario en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.

