Bronca de Espinel, linda chica cautivó, show de la "Ultra" y épica remontada de Olimpia vs Victoria

Olimpia venció 3-2 en épica remontada de visita al Victoria de La Ceiba. Estas son las mejores postales que dejó el partido en el renovado estadio Ceibeño.
El Club Deportivo Olimpia llegó este domingo 21 de septiembre al estadio Ceibeño.
Aficionados Merengues no podían perderse esta oportunidad de ver a su equipo en la ciudad de La ceiba.
Hinchas de todas las edades llegaron a presenciar el partido entre Victoria y Olimpia.
Las lindas chicas no podían quedarse atrás y asistieron para engalanar las gradería del recinto ceibeño.
Las guapas edecanes sonríen para el lente de EL HERALDO, presente en la ciudad de La Ceiba.
La barra organizada del Olimpia llegó desde tempranas horas para montar el show en las gradas y apoyar a su amado león.
La afición melenuda quiere ver a su equipo en la cima del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.
Otras de las guapas damas que derrocharon belleza en el estadio Ceibeño.
Este fue el 11 titular del Victoria: Humberto Acevedo, Pablo Cacho, Wisdom Quaye, Fabricio Silva, Samuel Card, Avner Portillo, Allan Banegas, Rodolfo Espinal, Walter Martínez, Carlos Bernárdez y Daniel Delgadillo.
Así salió Olimpia: Edrick Menjívar , Edwin Lobo, Marcos Montiel, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Jamir Maldonado, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, Kevin López, Dereck Moncada y Jerry Bengtson.
Impresionante recibimiento de La Ultra Fiel en la salida de los futbolistas de Olimpia al terreno de juego.
El partido entre la Jaiba Brava y los Merengues arrancó movido y con ocasiones de gol para ambos equipos.
Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, estuvo ansioso desde su área y le dio ordenes a sus jugadores.
Victoria no perdonó y se puso a ganar al minuto 34 del partido. Carlos Bernárdez anotó tras tremendo pase de Abner Portillo desde la derecha.
Arrancando el segundo tiempo la Jaiba Brava volvió a sorprender. Allan Banegas disparó desde fuera del área y puso el segundo en el partido. Los lecheros ya le ganaban 2-0 a los albos.
Los lecheros ya le ganaban 2-0 a los albos al minuto 48 del partido. Así celebraron los futbolistas del equipo ceibeño.
Pero, la felicidad fue momentánea y Olimpia respondió de inmediato. Un minuto más tarde, Michaell Chirinos aprovechó una dejadita del portero Acevedo y anotó el descuento en el partido. 2-1 seguía arriba Victoria.
El empate no tardó en llegar. Al minuto 50 del juego, Jorge Benguché eludió la marca de un tibio Samuel Card y de derecha cruzó un potente remate a Humberto Acevedo y anotó el 2-2.
El "Toro" Benguché es uno de los máximos artilleros del Olimpia en la presente temporada.
Jhon Jairo López no podía creer lo que estaba pasando y en cuestión de minutos se le vino la noche abajo a su equipo.
La remontada se estampó al 76 del partido. José Mario Pinto sacó un latigazo de derecha luego de sacudirse la marca de Avner Portillo y puso el 3-2 a favor de los albos en el marcador.
Con este resultado, Olimpia se pone como líder solitario en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.