Benín tenía todo para su primera clasificación a un Mundial y al final no irá ni a repechaje

La Selección Nacional de Benín llegaba como líder de su grupo, solitario en la cima, pero una mala jugada y la pagó caro

  • 14 de octubre de 2025 a las 15:29
Benín tenía todo para su primera clasificación a un Mundial y al final no irá ni a repechaje
La Selección Nacional de Benín llegaba como líder de su grupo, solitario en la cima, pero una mala jugada y la pagó caro
Benín llegaba como líder de su grupo y con la única misión que era ganar, pero terminaron siendo goleados.
Benín llegaba a la última fecha encabezando el grupo C con 17 unidades, necesitaba de los tres puntos para quedarse con el pase directo al Mundial 2026.
Pero no pudo ante Nigeria de Víctor Osimhen que marcó tres de los cuatro goles del partido.
Estuvieron cerca de lograr su primera clasificación a un Mundial pero no pudieron con la presión
Y es que los 'guepardos' nunca encontraron la fórmula para contener a la pareja que conformaron Victor Osimhen y Samu Chukwueze, que en poco más de media hora se encargaron de acabar con el sueño mundialista de Benín.
Si a los tres minutos Osimhen no desaprovechó un pase en profundidad de Chukwueze para firmar el 1-0, en el 37 el delantero del Galatasaray turco estableció el momentáneo 2-0 al cabecear a las redes un centro desde la derecha del exjugador del Villarreal.
Goles que no aplacaron la voracidad de Victor Osimhen que, a los seis minutos de la segunda mitad, completó el triplete al culminar con un sensacional remate de cabeza (3-0) una falta botada por Moses Simon.
Los locales ampliaron todavía más el marcador (4-0) en el tiempo de prolongación: una derrota dura para el combinado que era primer lugar.
Este resultado privó a Benín del billete directo para el Mundial, así como de cualquier opción de viajar el próximo verano a Estados Unidos, México y Canadá tras verse relegados a la tercera plaza por detrás de Sudáfrica y Nigeria.
Tropiezo que no desaprovechó la selección sudafricana para lograr un billete mundialista, que pareció complicarse y de qué manera para los del belga Hugo Broos, tras ver que la FIFA les dio por perdido el partido con Lesoto por alineación indebida.
Una sanción que pareció conjurar, todavía más si cabe, a los 'bafana bafana', que sellaron este martes su pasaporte para Norteamérica, tras imponerse por un claro 3-0 a Ruanda.
El conjunto sudafricano no desaprovechó la endeble defensiva de los visitantes para dejar encarrilada la victoria y la clasificación en veintiséis minutos con los goles de Thalente Mbatha, en una acción que dejó en muy mal lugar al portero ruandés, y Oswin Appollis.
Una victoria que se encargó de redondear a los 72 minutos con un certero cabezazo Evidence Makgopa que firmó el definitivo 3-0 que permitirá a los 'bafana bafana' disputar su cuarta fase final de un Mundial.
La selección de Sudáfrica volverá a disputar, dieciséis años después, una fase final de la Copa del Mundo, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 3-0 a Ruanda.
