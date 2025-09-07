La bella catracha que flechó a tiktoker brasileño, quien enfrentará Honduras

La Selección de tiktokers de Honduras viajó a Brasil para enfrentar a los de dicho país, una bella hondureña está con el corazón dividido
La pareja, que tiene millones de seguidores en redes sociales, es una de las más conocidos en el medio. Te mostramos de quienes se trata.
La bella creadora de contenido, la catracha Roxana Somoza, mantiene una relación con Tiktoker brasileño, rival de Honduras en el juego de este domingo.
Somoza tiene una relación sentimental con el también influencer brasileño: Junior Manella, conocido como Juninho.
Ambos han demostrado su amor en público y en sus redes compartieron el último viaje que hicieron a Maldivas.
La catracha se muestra ilusionada con el partido y en la previa del juego reveló a qué equipo apoya en el duelo de creadores de contenido.
"A los dos. Mi corazón está dividido", confesó Roxana Somoza al ser consultada sobre a quién iba a apoyar este domingo.
Asimismo, contó que espera que Juninho marque un gol en el partido ante los creadores de contenido catrachos.
Roxana Somoza y Juninho mantienen una relación desde hace varios meses y a la hondureña se le ha visto visitando el país sudamericano con frecuencia.
Y es que además de tener una relación con el creador de contenido, la catracha confesó que pasa más tiempo en Brasil que en Honduras junto a su novio.
Por lo que Somoza, reveló que mandó a hacer camisas con la mitad de Honduras y de Brasil para demostrar su apoyo a ambos equipos.
La pareja está saliendo públicamente desde hace poco más de un año y en sus redes sociales han dejado evidencia de la misma, incluso en los festejos de Navidad.
Roxana Somoza es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Honduras. Cuenta con 2 millones de seguidores en TikTok y 3 millones en su cuenta de Instagram.
La bella catracha presume de su espectacular figura y belleza en sus redes sociales.
Por su parte, Juninho no se queda atrás y cuenta con casi 4 millones en TikTok y 3 millones en su Instagram. Comparte contenido deportivo y ha participado en varios torneos.