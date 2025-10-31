La barrida que podría venir en Olimpia a causa de la eliminación ante Alajuelense

Jerry Bengtson: Su fin de ciclo con Olimpia podría darse porque ya tiene 38 años y cumplió con el récord de ser el máximo goleador de Liga Nacional de Honduras. En las últimas horas el equipo informó que se le practicó una tomografía, la cual reveló una fractura en la tráquea, motivo por el cual el jugador fue hospitalizado. Bengtson permanecerá bajo observación médica durante 72 horas, con el fin de prevenir posibles infecciones y garantizar una recuperación segura.