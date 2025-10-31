La barrida que podría venir en Olimpia a causa de la eliminación ante Alajuelense

Tras la eliminación en semifinales de la Copa Centroamericana, varios jugadores quedaron retratados por su bajo nivel y en el mes de diciembre se podría venir una barrida en el conjunto merengue. Estos son los futbolistas que quedaron en la cuerda floja.
Olimpia 2-2 en el global ante la Liga Deportiva Alajuelense y en tanda de penales perdió 3-0, quedándose a las puertas de la final de Copa Centroamérica tras la edición de 2022 donde justamente vencieron al equipo tico en Costa Rica.
Carlos "Mango" Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché fallaron los penales; estos últimos dos jugadores lanzaron en dos oportunidades y los dos penales los erraron. ¿Quiénes podrían salir de Olimpia?
Dereck Moncada: El joven podría salir, pero ante interés de clubes del extranjero como de la MLS y donde él mismo ha reconocido el interés.
Kevin López: Desde que llegó a Olimpia muy poco le ha aportado a Olimpia y ante Alajuelense falló los dos penales que hizo, el aficionado del conjunto merengue pide su salida.
Jorge Benguché: En su caso la salida se podría dar por una oportunidad en el extranjero ya que sigue siendo el actual goleador de la Copa Centroamérica. En Costa Rica, clubes como Saprissa y la Liga le siguen la pista.
Jerry Bengtson: Su fin de ciclo con Olimpia podría darse porque ya tiene 38 años y cumplió con el récord de ser el máximo goleador de Liga Nacional de Honduras. En las últimas horas el equipo informó que se le practicó una tomografía, la cual reveló una fractura en la tráquea, motivo por el cual el jugador fue hospitalizado. Bengtson permanecerá bajo observación médica durante 72 horas, con el fin de prevenir posibles infecciones y garantizar una recuperación segura.
"Mango" Sánchez: Fue otro jugador que falló dos veces anoche, uno de ellos muy arriba del arco. Perdió la titularidad con Elison Rivas y la afición también pide su salida.
Maynor Arzú (derecha): El carrilero llegó proveniente del Victoria y no ha impactado en el equipo blanco, por lo que no es descabellado pensar que puede irse a préstamo.
Facundo Queiroz (izquierda): El central zurdo extranjero ha jugado en los últimos partidos, pero no da tantas garantías como Emanuel Hernández; en la zaga central podría salir él o José García.
Edwin Solani Solano: El exjugador del Marathón ha perdido todo protagonismo con Olimpia y ni de cambio fue considerado vs Alajuelense. Ha presentado un bajo nivel y estaría viviendo sus últimos días en el club.
Agustín Mulet (izquierda): El volante argentino tampoco ha rendido como se ha esperado y su continuidad no es tan segura en virtud del análisis que se haga a los extranjeros.
Josman Figueroa: Ni siquiera fue considerado para ingresar en la vuelta vs Alajuelense y tiene muy pocos minutos. Regresó de préstamo luego de estar con la UPN y no ha rendido ni de cambio cuando ha tenido la oportunidad.
Marcos Montiel: El volante central uruguayo es otro extranjero que no ha terminando de convencer desde que llegó y su estadía se encuentra en la cuerda floja.