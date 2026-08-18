Barrida en Barcelona: Los cinco jugadores que se van tras el fichaje de Rodri

Barrida impresionante en Barcelona. Revelan la lista de los jugadores que se irían tras la llegada de Rodri como fichaje estrella.
Rodri ya está en Barcelona. El centrocampista español pasó este martes las pruebas médicas y es nuevo jugador del conjunto azulgrana. La operación se cerró por 60 millones de euros fijos, además de una serie de variables que podrían llevar el costo total hasta los 75 millones. El contrato del futbolista se extenderá hasta junio de 2030.
El internacional español aterriza en el Barça después de protagonizar una etapa brillante con el Manchester City. Durante su estancia en Inglaterra se consolidó como uno de los mejores mediocentros del planeta y fue pieza clave en la conquista de numerosos trofeos, incluida la Champions League. Su extraordinario rendimiento también le permitió ganar el Balón de Oro en 2024.
Ahora, su llegada al Barcelona genera un nuevo escenario para Hansi Flick, especialmente en una zona del campo donde ya existe una gran cantidad de alternativas. Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín López y Marc Bernal forman parte de la amplia nómina de centrocampistas azulgranas.
El equipo catalán viene, además, de conseguir una goleada por 2-5 frente al Basilea durante su penúltimo compromiso de pretemporada. El Barça mostró una notable capacidad ofensiva y contó con goles de Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu y Lamine Yamal, mientras varios jóvenes aprovecharon sus oportunidades. Anthony Gordon también disputó sus primeros minutos con el conjunto azulgrana.
Pese al buen resultado, Flick todavía tiene asuntos pendientes antes del inicio de la competición oficial. El técnico alemán dejó abierta la posibilidad de que se produzcan nuevos movimientos en la plantilla durante los últimos días del mercado.
El Barcelona pondrá punto final a su preparación este miércoles 19 de agosto frente al Al Ahly de Egipto, en una nueva edición del Trofeo Joan Gamper. El duelo se disputará en el Spotify Camp Nou y servirá como presentación del equipo ante su afición.
Con Rodri incorporado y la competencia disparada en la medular, varios jugadores podrían buscar una salida. Uno de ellos es Marc Casadó, quien había ganado protagonismo durante los últimos meses gracias a su despliegue defensivo.
El centrocampista destaca especialmente por su capacidad para recuperar balones, presionar al rival y cubrir grandes espacios. Su perfil como mediocentro defensivo le permite aportar equilibrio e intensidad, pero la presencia de Rodri podría reducir considerablemente sus oportunidades.
Otro jugador cuyo futuro está en el aire es Héctor Fort. El lateral necesita continuidad para seguir desarrollando su carrera y una cesión aparece como una alternativa interesante. De esta manera, el Barcelona mantendría sus derechos y el futbolista podría acumular minutos lejos del Camp Nou.
También está el caso de Tommy Marqués. El mediocampista de 19 años ha trabajado cerca del primer equipo, pero la enorme competencia en la zona central dificulta que pueda tener participación habitual. El joven ya habría dejado el club después de ser traspasado al Sporting Braga de Portugal por una cantidad cercana a los 10 millones de euros.
Toni Fernández es otro de los jóvenes que podría quedar condicionado por la situación de la plantilla. El atacante, formado en La Masia, ya ha tenido participación con el primer equipo y es considerado uno de los proyectos con mayor talento de las categorías inferiores.
El quinto nombre es Guille Fernández. El centrocampista también pertenece a esa generación de futbolistas que busca abrirse paso hacia el primer equipo. Sin embargo, la competencia interna y la dificultad para garantizar minutos podrían llevar al Barcelona a estudiar diferentes alternativas para su futuro.
La llegada de Rodri, por tanto, no solo supone un refuerzo de primer nivel para Flick.
También puede desencadenar una serie de movimientos en una plantilla que deberá reducir la competencia y encontrar espacio para sus jóvenes talentos.